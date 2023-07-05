Украинцы массово увеличивают свои пенсии через суд: что происходит

Пенсионеры по всей Украине массово судятся с Пенсионным фондом. Например, только в Полтавской области военные пенсионеры подали более семи тысяч исков. Четыре тысячи исков уже рассмотрели и приняли решение повысить пенсии.

Как сообщает руководитель Главного управления Пенсионного фонда в Полтавской области Владимир Тараторин, почти половину всех обращений подали военные пенсионеры. Они попытались через суд увеличить размеры своих пенсий.

По словам Тараторина, они и так получают пенсии вдвое больше средних и при этом продолжают массово подавать иски в суд, что им еще увеличили выплаты. Известно, что военные пенсионеры подали уже более 7 000 исков в суд с просьбой увеличить размеры своих пенсий. Сейчас около четырех тысяч исков уже были рассмотрены и суд принял решение увеличить эти пенсионные выплаты. Таким образом Главному управлению Пенсионного фонда в Полтавской области сейчас дополнительно нужно 1 миллиард 766 миллионов гривен.

Отметим, что в Украине по состоянию на начало года средняя пенсия составляла 4 600 гривен. Денег в бюджете на значительное повышение нет. При этом в Украине остаются группы “особых” пенсионеров, которые в среднем получают 96 и 21,5 тысячи гривен. Речь идет о судьях и прокурорах соответственно.

По состоянию на апрель 2023 года пенсии получают около 10 миллионов 697 тысяч украинцев. За год количество пенсионеров уменьшилось на 96 тысяч. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тысячи гривен. Однако значительное количество украинцев получает не более трех тысяч гривен, таких лиц более 3 миллионов. В то же время от 3 до 4 тысяч гривен получает 2,2 миллиона украинцев.

Средняя пенсия по инвалидности составляет 4,2 тысячи гривен, а по выслуге лет (ею могут воспользоваться льготные категории, например, шахтеры) по состоянию на 1 апреля 2023 года составила 9,1 тысячи гривен.

В то же время около 2,7 миллиона пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Их средняя пенсия составляет 5,4 тысячи гривен. Социальная пенсия, которую получают те, кто не имеет достаточного количества лет стажа, составляет всего 2 400 гривен.