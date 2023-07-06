Астрологи розповіли, як стрижка може притягнути багатство і успіх, або навпаки проблеми

Ті, хто цікавиться місячними календарями, астрологією та іншими схожими науками й речами знають, який вплив вони можуть мати на наше життя. Виявляється кожного місяця є вдалі і невдалі дні для стрижок та інших маніпуляцій з волоссям. Якщо вибрати правильний день, то можна притягнути до себе успіх та багатство, а якщо помилитися, то проблеми. Астрологи поділилися місячним календарем на липень, де відмітили всі дати, які відмінно підходять для змін у зовнішності.

Як це працює?

Виявляється Місяць має прямий вплив на наше життя, а особливо якщо мова про маніпуляції з волоссям. Не даремно говорять, що потрібно стригтись на висхідний Місяць, якщо хочеться, щоб коси швидко росли. Так само й з успіхом і невдачами.

Езотерики вважають, що у людському волоссі закладено дуже багато енергії, і ті хто розуміються в цьому, вміють грамотно нею керувати. Ось, які дні в липні найкраще підходять для різних маніпуляцій.

Для стрижки обирайте 18, 19 або 22 число. В цей період Місяць буде у фазі зростання, що дуже гарно вплине на вас та ваше життя. Для фарбування чи довготривалих укладок вибирайте 3, 12, 15, 20, 21-е або 31 липня.

Експерти кажуть, що похід у перукарню у “правильний” день не лише гарно відобразиться на вашому добробуті, а й на волоссі зокрема. Воно буде більш густим, блискучим та здоровим.

Які дні несприятливі для стрижок?

Найбільш несприятливим для походу у перукарню буде 17 липня. Це якраз Повня, і експерти вважають, що всі хто стрижеться в цей день — вкорочують собі тривалість життя. Можливо це й міф, але все ж краще утриматись в цей день від стрижок. Також не надто сприятливим вважають 7, 14 та 16 число.

Всі інші числа місяця вважають нейтральними, тобто не принесуть вам ні користі, ні шкоди.