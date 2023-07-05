Українці масово збільшують свої пенсії через суд: що відбувається

Пенсіонери по всій Україні масово судяться з Пенсійним фондом. Для прикладу, лише в Полтавській області військові пенсіонери подали понад сім тисяч позовів. Чотири тисячі позовів вже розглянули та прийняли рішення підвищити пенсії.

Як повідомляє очільника Головного управління Пенсійного фонду в Полтавській області Володимир Тараторін, майже половину всіх звернень подали військові пенсіонери. Вони спробували через суд збільшити розміри своїх пенсій.

За словами Тараторіна, вони й так отримують пенсії вдвічі більші середніх і при цьому продовжують масово подавати позови до суду, що їм ще збільшили виплати. Відомо, що військові пенсіонери подали вже більш як 7 000 позовів до суду з проханням збільшити розміри своїх пенсій. Зараз близько чотирьох тисяч позовів вже були розглянуті і суд прийняв рішення збільшити ці пенсійні виплати. Таким чином Головному управлінню Пенсійного фонду в Полтавській області зараз додатково потрібно 1 мільярд 766 мільйонів гривень.

Зазначимо, що в Україні станом на початок року середня пенсія складала 4 600 гривень. Грошей в бюджеті на значне підвищення немає. При цьому в Україні залишаються групи “особливих” пенсіонерів, які в середньому отримують 96 та 21,5 тисячі гривень. Мова йде про суддів та прокурорів відповідно.

Станом на квітень 2023 року пенсії отримують близько 10 мільйонів 697 тисяч українців. За рік кількість пенсіонерів зменшилася на 96 тисяч. Середня пенсія по країні складає 5,2 тисячі гривень. Однак значна кількість українців отримує не більше трьох тисяч гривень, таких осіб понад 3 мільйони. Водночас від 3 до 4 тисяч гривень отримує 2,2 мільйона українців.

Середня пенсія по інвалідності складає 4,2 тисячі гривень, а за вислугою років (нею можуть скористатися пільгові категорії, наприклад, шахтарі) станом на 1 квітня 2023 року склала 9,1 тисячі гривень.

Водночас близько 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Їх середня пенсія складає 5,4 тисячі гривень. Соціальна пенсія, яку отримують ті, хто не має достатньої кількості років стажу, складає лише 2 400 гривень.