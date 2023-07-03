Под мобилизацию попала еще одна категория лиц: адвокаты раскритиковали это решение Рады

На днях Рада внесла изменения в законопроект о мобилизации, а именно в пункт об отсрочке для граждан, имеющих близких родственников с инвалидностью. Речь идет о лицах с 1 и 2 группой инвалидности. Раньше, если в семье было такое лицо, то его близкие родственники имели право получить отсрочку от мобилизации. Причем воспользоваться ею могли как кровные родственники (дети/родители), так и не кровные, например, зять. Некоторые адвокаты утверждали, что отсрочку могли получить и сразу несколько членов семьи. К примеру, если инвалидность у женщины, то отсрочку мог получить ее муж, сын и зять. Сейчас все сильно поменялось. Требования к такому типу отсрочки существенно повысили. Эксперты говорят, что это решение негативно повлияет на украинскую экономику.

Что изменилось?

В поправке к данному законопроекту пишет, что не подлежат мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом содержать их.

“То есть раньше не подлежали мобилизации независимо от наличия и количества, например, братьев и сестер у призывников, имеющих родителей из числа лиц с инвалидностью. Сейчас же – только при условии, что отсутствуют другие трудоспособные лица, например, дети таких родителей из числа лиц” с инвалидностью, то есть чьи-то братья и сестры. Акцент делается на работоспособности и иждивении“, — рассказывает адвокат Роман Симутин.

Также в законе говорится, что теперь нужно проживать и быть зарегистрированным вместе с человеком, за которым вы хотите оформиться как сиделка. Ну и соответственно, если такое лицо имеет кроме военнообязанного еще каких-то близких родственников, например, дочь/жену трудоспособного возраста, то военнообязанному отсрочку не дадут.

Почему это плохо для экономики?

Адвокаты говорят, что такое решение будет иметь негативные последствия, ведь люди начнут придумывать, как уклониться от законодательства. Как следствие, могут начаться массовые выезды с родителями за границу. Массовые выезды женщин (сестер/жен/дочерей) заграницу. Массовые увольнения по работе и переход на зарплату в конвертах. Конечно, это все в условиях войны повлечет за собой плачевные результаты.