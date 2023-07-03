Кардіолог назвала проблему з серцем, яка є в кожного другого українця та назвала причину, що її провокує

Проблеми з серцем та судинами поширені серед мешканців абсолютно різних країн світу. Українці тому не виключення. Кардіологи говорять, що більш складні серцеві недуги зустрічаються більше у старшого покоління, а от така проблема, як тахікардія нерідко є й у молоді. Тахікардія, тобто раптове пришвидшення серцебиття знайома кожному другому українцю. Однак лікарі кажуть, що цей симптом може бути наслідок багатьох хвороб, і не обов’язково серцевих. Чому виникає тахікардія, та до якого лікаря потрібно звертатися? Розповідаємо.

Є хвороблива та не хвороблива тахікардія

“Серце б’ється швидше, ніж звичайно, стукіт у скронях, відчуття серцебиття у грудях, задишка, біль в зоні серця, запаморочення – це все сюди ж“, – описують тахікардію кардіологи.

Варто зазначити, що нерідко тахікардія виникає в абсолютно здорових людей під час фізичних навантажень, під час бігу, занять спортом, чи, наприклад підйомі по сходинках. Це цілком нормально й у стані спокою тахікардія обов’язково мине. До лікаря варто звертатися, якщо приступи пришвидшеного серцебиття повторюються надто часто й без будь-яких видимих на це причин.

Тахікардія не є ознакою проблем з серцем, але може бути їх передвісником. З часом вона може навіть перерости в інфаркт, гіпертонічну хворобу тощо.

Найчастіше, тахікардія — це супутній симптом однієї з цих недуг:

Гіперфункція щитоподібної залози. Електролітний дисбаланс Анемія, або дефіцит заліза. Зайва вага. Погані звички: куріння, зловживання алкоголем.

Також тахікардія може бути побічним ефектом від якихось медичних препаратів, які ви вживаєте.

Щоб вчасно виявити проблему потрібно звернутися до сімейного лікаря та описати симптоматику, яка вас турбує. Медик направить вас на необхідні аналізи та обстеження і скерує до вузькопрофільних спеціалістів.