Кардиолог назвала проблему с сердцем, которая есть у каждого второго украинца и назвала причину, что ее провоцирует

Проблемы с сердцем и сосудами распространены среди обитателей совершенно разных стран мира. Украинцы тому не исключение. Кардиологи говорят, что более сложные сердечные недуги встречаются больше у старшего поколения, а вот такая проблема, как тахикардия, нередко есть и у молодежи. Тахикардия, то есть внезапное ускорение сердцебиения знакома каждому второму украинцу. Однако врачи говорят, что этот симптом может быть следствием многих болезней, и не обязательно сердечных. Почему возникает тахикардия, и к какому врачу следует обращаться? Рассказываем.

Есть болезненная и не болезненная тахикардия

“Сердце бьется быстрее обычного стук в висках, ощущение сердцебиения в груди, одышка, боль в зоне сердца, головокружение – это все сюда же”, — описывают тахикардию кардиологи.

Стоит отметить, что нередко тахикардия возникает у совершенно здоровых людей во время физических нагрузок, во время бега, занятий спортом или, например, на подъеме по ступенькам. Это вполне нормально и в покое тахикардия обязательно пройдет. К врачу следует обращаться, если приступы ускоренного сердцебиения повторяются слишком часто и без каких-либо видимых причин.

Тахикардия не признак проблем с сердцем, но может быть их предвестником. С течением времени она может даже перерасти в инфаркт, гипертоническую болезнь и т.д.

Чаще всего, тахикардия — это сопутствующий симптом одного из этих недугов:

Гиперфункция щитовидной железы. Электролитный дисбаланс Анемия или дефицит железа. Лишний вес. Плохие привычки: курение, злоупотребление алкоголем.

Также тахикардия может быть побочным эффектом от каких-либо медицинских препаратов, которые вы употребляете.

Чтобы вовремя выявить проблему нужно обратиться к семейному врачу и описать беспокоящую вас симптоматику. Медик направит вас на необходимые анализы и обследования и направит к узкопрофильным специалистам.