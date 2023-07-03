Під мобілізацію потрапила ще одна категорія осіб: адвокати розкритикували це рішення Ради

Днями Рада внесла зміни до законопроєкту про мобілізацію, а саме до пункту про відстрочку для тих громадян, які мають близьких родичів з інвалідністю. Мова про осіб з 1 та 2 групою інвалідності. Раніше, якщо в сім’ї була така особа, то її близькі родичі мали право отримати відстрочку від мобілізації. Причому скористуватися нею могли, як кровні родичі (діти/батьки), так і не кровні, наприклад, зять. Деякі адвокати стверджували, що відстрочку могло отримати й відразу кілька членів родини. Наприклад, якщо інвалідність у жінки, то відстрочку міг отримати її чоловік, син і зять. Зараз все сильно змінили. Вимоги до отримання такого типу відстрочки суттєво підвищили. Експерти кажуть, що це рішення дуже негативно вплине на українську економіку.

Що змінилося?

У поправці до даного законопроєкту пише, що не підлягають мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

“Тобто раніше не підлягали мобілізації незалежно від наявності та кількості, наприклад, братів та сестер у призовників, які мають батьків із числа осіб з інвалідністю. Зараз же – лише за умови, якщо відсутні інші працездатні особи, наприклад, діти таких батьків із числа осіб з інвалідністю, тобто чиїсь брати та сестри. Акцент робиться на працездатності та утриманні”, – розповідає адвокат Роман Сімутін.

Також в законі йдеться про те, що тепер потрібно проживати і бути зареєстрованим разом з людиною, за якою ви хочете оформитись, як доглядальник. Ну і відповідно, якщо така особа має крім військовозобов’язаного, ще якихось близьких родичів, наприклад, дочку/дружину працездатного віку, то військовозобов’язаному відстрочку не дадуть.

Чому це погано для економіки?

Адвокати кажуть, що таке рішення матиме негативні наслідки, адже люди почнуть придумувати, як ухилитися від законодавства. Як наслідок, можуть розпочатися масові виїзди з батьками закордон. Масові виїзди жінок (сестер/дружин/дочок) закордон. Масові звільнення з роботи та перехід на зарплату в конвертах. Звісно це все в умовах війни потягне за собою плачевні результати.