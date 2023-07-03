Касается всех украинцев, которые любят колбасу и сосиски: Рада приняла новый закон

На полках супермаркетов есть множество колбасных изделий, в частности сосисок и сарделек. Все они имеют разную цену, которая зависит от склада и производителя. Эксперты всегда рекомендовали потребителям не обольщаться дешевой колбасной продукцией, ведь от нее не то что нет пользы, а еще и будет вред. Дешевые сосиски содержат в составе опасные добавки, негативно влияющие на организм и общее самочувствие. Нередко плохими составляющими могут грешить и премиальные производители, продукция которых совсем недешевая. Но вскоре украинцы смогут наконец-то расслабиться и не вычитывать состав так тщательно. Все из-за нового законопроекта, который уже приняли в Верховной Раде.

Качество изделий должно быть на европейском уровне

Согласно этому законопроекту, качество сосисок и других подобных изделий должно быть похожим на европейское.

«Законопроект стремится сделать украинские пищевые продукты животного происхождения более качественными. А условия для регистрации предприятий более прозрачны. К примеру, небольшое производство можно будет зарегистрировать, не выходя из дома, в «Дие», — прокомментировал соавтор проекта Александр Гайду.

Также согласно новым нормам проекта потребители смогут иметь доступ к информации о качестве тех или иных продуктов.

Кроме этого, законопроект предусматривает создание и наполнение реестра пищевых добавок, ароматизаторов и пищевых энзимов, и реестра утверждений о пользе для здоровья. В целом, этот закон предусматривает примерно 17 изменений, цель которых существенно повысить качество продуктов в Украине.

Как выбрать качественные сосиски?

Ну и к теме, несколько рекомендаций от экспертов, знающих толк в качественных колбасных изделиях. Чтобы выбрать вкусные и безвредные сосиски, обратите внимание на следующие их характеристики:

Срок хранения. Прекрасно, если сосиски свежие и срок хранения у них не слишком длительный (до 30 дней). Сосиски и сардельки могут иметь бледно-розовый, розовый или даже сероватый оттенок. Избегайте изделий ярко-розового или даже красного цвета. Качественная сосиска должна быть жесткой, упругой, ее форма после нажатия должна восстановиться в течение нескольких секунд.

Обращайте внимание на состав. Первый ингредиент преобладает в составе, и дальше идет по нисходящей. Имеет значение и производитель лучше, если это известная компания с хорошей репутацией.