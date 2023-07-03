Стосується всіх українців, які люблять ковбасу і сосиски: Рада прийняла новий закон

На полицях супермаркетів є безліч ковбасних виробів, а зокрема сосисок та сардельок. Всі вони мають різну ціну, яка залежить від складу і виробника. Експерти завжди рекомендували споживачам не спокушатися на дешеву ковбасну продукцію, адже від неї не те що немає користі, а ще й буде шкода. Дешеві сосиски містять у складі небезпечні добавки, які негативно впливають на організм та загальне самопочуття. Нерідко поганими складниками можуть грішити й преміальні виробники, продукція яких зовсім недешева. Та незабаром українці зможуть нарешті розслабитися і не вичитувати склад так ретельно. Все через новий законопроєкт, який вже прийняли у Верховній Раді.
Якість виробів має бути на рівні з європейськими
Згідно з цим законопроєктом, якість сосисок та інших схожих виробів має бути схожою до європейської.
«Законопроєкт має на меті зробити українські харчові продукти тваринного походження якіснішими. А умови для реєстрації підприємств більш прозорими. Наприклад, невелике виробництво можна буде зареєструвати, не виходячи з дому, у «Дії», — прокоментував співавтор проєкту Олександр Гайду.
Також згідно з новими нормами проєкту споживачі зможуть мати доступ до інформації щодо якості тих чи інших продуктів.
Крім цього законопроєкт передбачає створення і наповнення реєстру харчових добавок, ароматизаторів та харчових ензимів, та реєстру тверджень про користь для здоров’я. Загалом цей закон передбачає приблизно 17 змін, мета яких суттєво підвищити якість продуктів в Україні.
Як вибрати якісні сосиски?
Ну і до теми, кілька рекомендацій від експертів, які розуміються у якісних ковбасних виробах. Щоб вибрати смачні та нешкідливі сосиски зверніть увагу на наступні їх характеристики:
- Термін зберігання. Чудово, якщо сосиски свіжі й термін зберігання у них не надто тривалий (до 30 днів).
- Сосиски та сардельки можуть мати блідо-рожевий, рожевий, чи навіть сіруватий відтінок. Уникайте виробів яскраво рожевого, чи навіть червоного кольору.
- Якісна сосиска має бути твердою, пружною, її форма після натискання має відновитися протягом кількох секунд.
Звертайте увагу на склад. Перший інгредієнт переважає у складі, і далі йде по спадній. Має значення й виробник — краще, якщо це відома компанія з гарною репутацією.
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