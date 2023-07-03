Стосується всіх українців, які люблять ковбасу і сосиски: Рада прийняла новий закон

На полицях супермаркетів є безліч ковбасних виробів, а зокрема сосисок та сардельок. Всі вони мають різну ціну, яка залежить від складу і виробника. Експерти завжди рекомендували споживачам не спокушатися на дешеву ковбасну продукцію, адже від неї не те що немає користі, а ще й буде шкода. Дешеві сосиски містять у складі небезпечні добавки, які негативно впливають на організм та загальне самопочуття. Нерідко поганими складниками можуть грішити й преміальні виробники, продукція яких зовсім недешева. Та незабаром українці зможуть нарешті розслабитися і не вичитувати склад так ретельно. Все через новий законопроєкт, який вже прийняли у Верховній Раді.

Якість виробів має бути на рівні з європейськими

Згідно з цим законопроєктом, якість сосисок та інших схожих виробів має бути схожою до європейської.

«Законопроєкт має на меті зробити українські харчові продукти тваринного походження якіснішими. А умови для реєстрації підприємств більш прозорими. Наприклад, невелике виробництво можна буде зареєструвати, не виходячи з дому, у «Дії», — прокоментував співавтор проєкту Олександр Гайду.

Також згідно з новими нормами проєкту споживачі зможуть мати доступ до інформації щодо якості тих чи інших продуктів.

Крім цього законопроєкт передбачає створення і наповнення реєстру харчових добавок, ароматизаторів та харчових ензимів, та реєстру тверджень про користь для здоров’я. Загалом цей закон передбачає приблизно 17 змін, мета яких суттєво підвищити якість продуктів в Україні.

Як вибрати якісні сосиски?

Ну і до теми, кілька рекомендацій від експертів, які розуміються у якісних ковбасних виробах. Щоб вибрати смачні та нешкідливі сосиски зверніть увагу на наступні їх характеристики:

Термін зберігання. Чудово, якщо сосиски свіжі й термін зберігання у них не надто тривалий (до 30 днів). Сосиски та сардельки можуть мати блідо-рожевий, рожевий, чи навіть сіруватий відтінок. Уникайте виробів яскраво рожевого, чи навіть червоного кольору. Якісна сосиска має бути твердою, пружною, її форма після натискання має відновитися протягом кількох секунд.

Звертайте увагу на склад. Перший інгредієнт переважає у складі, і далі йде по спадній. Має значення й виробник — краще, якщо це відома компанія з гарною репутацією.