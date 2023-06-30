Банки должны заблокировать почти 8 миллионов счетов: как узнать, есть ли вы в списке

В Украине существенно увеличилось количество жалоб от граждан, что банки внезапно и без объяснений блокируют их счета. И действительно, блокировок значительно увеличилось. Ведущие банки страны, такие как ПриватБанк, Ощадбанк или, например, Монобанк не отрицают факт блокировки. Напротив, говорят, что все только начинается и в ближайшей перспективе заблокированные счета могут получить около 8 миллионов их клиентов. Причину никто не скрывает — все из-за долгов, которые человек не спешит возвращать.

Счета блокируют из-за долгов

Вышел законопроект, позволяющий заблокировать лицу счет, даже если сумма его долга составляет несколько сотен гривен. Это могут быть долги за коммуналку, неуплаченные штрафы ПДД или, например, алименты. В то же время из-за этого закона проблемы стали появляться не только у прямых должников, а у людей, что каким-то образом с ними связанны. Вот, например, такой историей поделилась украинка на сайте Минфина.

“Приватбанк абсолютно незаконно заблокировал мне счет! Я получаю на него зарплату, а долг придуман за квартиру, которой никогда не пользовалась. От своей матери по наследству я получила квартиру: квартира с ремонтом времен СССР, у нее поселились соседи-“друзья” моей покойной матери. Они с матерью выпивали. А теперь живут там, пользуются всем и не платят. Выгнать я их не могу, они выламывают дверь и снова селятся туда. Продать квартиру я тоже не могу, ведь война! После войны буду продавать“, — написала жительница Кривого Рога Марина.

Счета можно частично разблокировать

В то же время, если ваш счет заблокирован, вы вправе его частично разблокировать, даже если долг еще не выплачен. Для этого нужно писать заявление исполнителю и обращаться в банк. Согласно действующему законодательству, должник имеет право ежемесячно снимать с заблокированного счета сумму эквивалентную двум минимальным зарплатам.

К слову, счета блокируют даже пенсионерам, однако во время военного положения на это никто не имеет права. Если ваш пенсионный счет заблокирован, нужно сразу обращаться в ПФУ, брать справку о том, что счет пенсионный и идти с этим в банк. Блокировку должны снять.