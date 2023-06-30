Банки повинні заблокувати майже 8 мільйонів рахунків: як дізнатися, чи є ви у списку

В Україні суттєво побільшало скарг від громадян, що банки раптово та без пояснень блокують їхні рахунки. І дійсно, блокувань значно побільшало. Провідні банки країни, такі як ПриватБанк, Ощадбанк, чи, наприклад, Монобанк не заперечують факту блокування. Навпаки говорять, що все тільки починається і у найближчій перспективі заблоковані рахунки можуть отримати близько 8 мільйонів їхніх клієнтів. Причину ніхто не приховує — все через борги, які особа не квапиться повертати.

Рахунки блокують через борги

Наразі вийшов законопроєкт, який дозволяє заблокувати особі рахунок, навіть якщо сума її боргу становить кілька сотень гривень. Це можуть бути борги за комуналку, несплачені штрафи ПДР, або, наприклад, аліменти. Водночас через цей закон проблеми стали з’являтися не лише в прямих боржників, а у людей, які якимось чином з ними зв’язані. Ось, наприклад, такою історією поділилася українка на сайті Мінфіну.

“Приватбанк абсолютно незаконно заблокував мені рахунок! Я отримую на нього зарплату, а борг придуманий за квартиру, якою я ніколи не користувалася. Від своєї матері у спадок я отримала квартиру: квартира з ремонтом часів СРСР, у неї оселилися сусіди-“друзі” моєї покійної матері. Вони з матір’ю випивали. А тепер живуть там, усім користуються і не платять. Вигнати я їх не можу, вони виламують двері і знову селяться туди. Продати квартиру я теж не можу, війна ж! Після війни продаватиму”, – написала мешканка Кривого Рогу Марина.

Рахунки можна частково розблокувати

Водночас якщо ваш рахунок заблокували, ви маєте право його частково розблокувати навіть якщо борг ще не виплачено. Для цього треба писати заяву виконавцю, та звертатися в банк. Згідно з чинним законодавством боржник має право щомісяця знімати з заблокованого рахунку суму еквівалентну двом мінімальним зарплатам.

До слова, рахунки блокують навіть пенсіонерам, однак під час воєнного стану на це ніхто немає права. Якщо ваш пенсійний рахунок заблоковано потрібно відразу звертатися у ПФУ, брати довідку про те, що рахунок пенсійний і йти з цим у банк. Блокування мають зняти.