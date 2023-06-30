Дошел черед и до повышения тарифов на воду: сколько придется платить уже с июля?

В Украине постепенно увеличивают тарифы на коммунальные услуги. С начала войны этого не делали из-за малой платежеспособности украинцев. Однако сейчас говорят, что больше такой возможности нет. И если на газ действует мораторий, то электроэнергия уже подорожала и будет дорожать еще в несколько этапов. Теперь вот дошел черед и до холодной воды и водоотвода. Уже утверждены тарифы с 1 июля и 1 сентября. Решение о повышении приняла профильная нацкомиссия (НКРЭК) на заседании 29 июня. Больше всего его ощутят жители крупных городов, где цены вырастут примерно на 30%. Конечный тариф будет зависеть от водоканала.

Тарифы поднимут только в нескольких городах

Отмечается, что повышение затронет крупные города, ведь в небольших населенных пунктах вода дорожает еще с 2022 года. Дело в том, что тарифы регулируются местными органами власти и им не нужны для этого рекомендации или решения НКРЭКа. В перечень городов, которые почувствуют подорожание, вошли:

Киев. Повышение будет примерно на 10 гривен за куб. м. (финальная цена будет 45 грн.). Одесса. Цена вырастет примерно на такой же процент, как и в столице. Винница. Здесь стоимость за поставку воды вырастет с 25 гривен до 47 гривен. Днепр. Цена кубометра воды увеличится с 31 гривны до 37. Ужгород. Здесь цены за кубометр бьют рекорды по Украине и составляют 54,57 гривны.

Не повышают тарифы в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях из-за сложной ситуации, регулярных обстрелов и непосредственной близости к линии фронта.

В НКРЭКе пояснили, что повышение тарифов обусловлено тем, что водоканалы стали больше тратить на электроэнергию. Также примерно на 30% выросли расходы на оплату труда работников отрасли.