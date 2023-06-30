Дійшла черга й до підвищення тарифів на воду: скільки доведеться платити вже з липня?

В Україні поступово підвищують тарифи на комунальні послуги. Від початку війни цього не робили через малу платоспроможність українців. Однак зараз кажуть, що більше такої можливості немає. І якщо на газ діє мораторій, то от електроенергія вже подорожчала і буде дорожчати ще у кілька етапів. Тепер от дійшла черга й до холодної води та водовідведення. Вже затверджено тарифи з 1 липня та з 1 вересня. Рішення про підвищення ухвалила профільна нацкомісія (НКРЕКУ) на засіданні 29 червня. Найбільше його відчують жителі великих міст, де ціни зростуть приблизно на 30%. Кінцевий тариф залежатиме від водоканалу.

Наразі ціни піднімуть лише у кількох містах

Зазначається, що підвищення торкнеться великих міст, адже у невеликих населених пунктах вода дорожчає ще від 2022 року. Річ в тім, що тарифи регулюють місцеві органи влади і їм не потрібні для цього рекомендації чи рішення НКРЕКУ. В перелік міст, які відчують подорожчання ввійшли:

Київ. Підвищення буде приблизно на 10 гривень за куб. м. (фінальна ціна буде 45 грн). Одеса. Ціна виросте приблизно на такий самий відсоток, як і у столиці. Вінниця. Тут вартість за поставку води зросте з 25 гривень, аж до 47. Дніпро. Ціна кубометра води зросте з 31 гривні до 37. Ужгород. Тут ціни за кубометр б’ють рекорди по Україні і становлять аж 54,57 гривні.

Не підвищують тарифи у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях, через складну ситуацію, регулярні обстріли та безпосередню близькість до лінії фронту.

У НКРЕКУ пояснили, що підвищення тарифів зумовлено тим, що водоканали почали більше витрачати на електроенергію. Також приблизно на 30% зросли витрати на оплату праці працівників галузі.