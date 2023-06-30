С 1 июля львиная доля военнообязанных получит право на отсрочку от мобилизации

Второй год подряд в Украине идет мобилизация. Вероятно, она будет продолжаться до тех пор, пока не будет введено военное положение. Однако забрать большую часть трудоспособного населения на фронт также не представляется возможным. Экономику тоже нужно поддерживать. И очень много заводов и производств не смогут обходиться исключительно за счет работников женского пола или тех, кто имеет отсрочку от мобилизации. В связи с этим правительство решило увеличить количество категорий работников, которые могут получить броню сроком на 6 месяцев.

Изменения начнут действовать с 1 июля

С 1 июля число тех, кто может получить бронирование, пополнят работники центральных и местных органов власти, а также работники всех отраслей, стратегически важных для экономики.

Если конкретнее, то это:

Представители государственных и местных органов власти, без которых функционирование системы пошатнется, или будет усложнено. Работники предприятий и компаний, которым поставлены мобилизационные задачи или они вовлечены в выполнении этих задач. Работники производств и компаний, производящих товары для ВСУ и других военных формирований. Работники компаний, предприятий и организаций, производящих продукцию критически важную для населения.

Кроме этого, броню могут получить и работники предприятий, которые критически важны для экономики государства, или какого-то отдельного региона, например, платят большие налоги, дают много рабочих мест.

Броню будут давать и тем, кто вовлечен в развитие важных инвестиционных проектов.

Разрабатывается механизм бронирования и для ИТ-компаний

Больше всего споров вокруг ИТ-специалистов, ведь они крайне нужны как во время войны, так тем более и в послевоенный период. При том, что айтишники приносят в бюджет большие суммы, им получить броню все еще очень сложно. В настоящее время власти разрабатывают механизм, которым смогут воспользоваться те специалисты, что работают в компаниях или как ФЛП.