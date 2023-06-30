З 1 липня левова частка військовозобов’язаних отримає право на відстрочку від мобілізації

Другий рік поспіль в Україні триває мобілізація. Ймовірно вона продовжуватиметься доти доки буде запроваджено воєнний стан. Проте, забрати більшу частину працездатного населення на фронт також не видається можливим. Економіку теж потрібно підтримувати. І дуже багато заводів та виробництв не зможуть обходитися виключно коштом працівників жіночої статі, або тих, хто має відстрочку від мобілізації. У зв’язку з цим Уряд вирішив збільшити кількість категорій працівників, які можуть отримати броню терміном на 6 місяців.
Зміни почнуть діяти з 1 липня
З 1 липня число тих, хто може отримати бронювання, поповнять працівники центральних та місцевих органів влади, а також працівники усіх галузей, які є стратегічно важливими для економіки.
Якщо конкретніше, то це:
- Представники державних та місцевих органів влади, без котрих функціонування системи похитнеться, або буде ускладнене.
- Працівники підприємств та компаній, яким поставлено мобілізаційні завдання або вони залучені у виконанні цих завдань.
- Працівники виробництв та компаній, які виготовляють товари для ЗСУ та інших військових формувань.
- Працівники компаній, підприємств та організацій, які виготовляють продукцію критично важливу для населення.
Крім цього, броню можуть отримати й працівники підприємств, які є критично важливими для економіки держави, або якогось окремого регіону, наприклад, сплачують великі податки, дають багато робочих місць.
Броню даватимуть й тим, хто залучений у розвитку важливих інвестиційних проєктів.
Розробляється механізм бронювання й для ІТ-компаній
Найбільше суперечок довкола ІТ-спеціалістів, адже вони є вкрай потрібними як під час війни, так тим паче й у післявоєнний період. При тому, що айтівці приносять до бюджету великі суми коштів, їм отримати броню все ще дуже складно. Наразі влада розробляє механізм, яким зможуть скористуватися ті фахівці, які працюють у компаніях, або як ФОПи.
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