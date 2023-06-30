З 1 липня левова частка військовозобов’язаних отримає право на відстрочку від мобілізації

Другий рік поспіль в Україні триває мобілізація. Ймовірно вона продовжуватиметься доти доки буде запроваджено воєнний стан. Проте, забрати більшу частину працездатного населення на фронт також не видається можливим. Економіку теж потрібно підтримувати. І дуже багато заводів та виробництв не зможуть обходитися виключно коштом працівників жіночої статі, або тих, хто має відстрочку від мобілізації. У зв’язку з цим Уряд вирішив збільшити кількість категорій працівників, які можуть отримати броню терміном на 6 місяців.

Зміни почнуть діяти з 1 липня

З 1 липня число тих, хто може отримати бронювання, поповнять працівники центральних та місцевих органів влади, а також працівники усіх галузей, які є стратегічно важливими для економіки.

Якщо конкретніше, то це:

Представники державних та місцевих органів влади, без котрих функціонування системи похитнеться, або буде ускладнене. Працівники підприємств та компаній, яким поставлено мобілізаційні завдання або вони залучені у виконанні цих завдань. Працівники виробництв та компаній, які виготовляють товари для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники компаній, підприємств та організацій, які виготовляють продукцію критично важливу для населення.

Крім цього, броню можуть отримати й працівники підприємств, які є критично важливими для економіки держави, або якогось окремого регіону, наприклад, сплачують великі податки, дають багато робочих місць.

Броню даватимуть й тим, хто залучений у розвитку важливих інвестиційних проєктів.

Розробляється механізм бронювання й для ІТ-компаній

Найбільше суперечок довкола ІТ-спеціалістів, адже вони є вкрай потрібними як під час війни, так тим паче й у післявоєнний період. При тому, що айтівці приносять до бюджету великі суми коштів, їм отримати броню все ще дуже складно. Наразі влада розробляє механізм, яким зможуть скористуватися ті фахівці, які працюють у компаніях, або як ФОПи.