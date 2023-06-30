В Украине готовят законопроект, который запретит части населения продавать собственную недвижимость и авто

В правительстве сейчас активно работают над новым законопроектом. Он должен запретить украинцам продавать свою недвижимость или автомобили. Однако речь не обо всем населении, а лишь о тех, кто внесен в Единый реестр должников. То есть если вы есть в этом реестре, то при оформлении договора о купли-продажи у нотариуса, последний проверит реестр и откажет вам. Даже если каким-то образом должнику удастся продать свое имущество, такое соглашение не будет иметь никакой юридической силы.

Власть делает это по веским причинам

Законопроект под номером 9363 уже находится на рассмотрении в Верховной Раде. Дело в том, что очень много должников боятся, что Исполнительная служба вместо того, чтобы ждать годами уплаты долга, просто взыщет компенсацию в виде автомобиля или даже объекта недвижимости. Соответственно, большинство умудряются все продать и спрятать деньги. Что касается долгов, то их категории довольно разные. Это могут быть долги за коммуналку, штрафы ПДД, долги за алименты. Но если лицо задолжало алименты 2-3 месяца, то к нему не будут приниматься эти меры. А вот, если срок будет больше, тогда уже да.

Есть несколько исключений в случае с владельцами автомобилей

Есть некоторые исключения для должников, имеющих транспортное средство и желающих его продать.

Позволят это сделать, если:

Будет произведена перерегистрация без отчуждения ТС. Происходит приобретение транспортного средства за счет погашения долга. Приобретение авто происходит по договору купли-продажи предмета обеспечительного обременения; Происходит бесплатная передача конфискованного автомобиля.

Чтобы снять с себя все ограничения, нужно полностью погасить долги. Также, теперь за любые открытые производства и долги будут блокировать банковские счета. При этом если раньше сумма долга для блокировки должна была составлять не менее 100 000 гривен, то сейчас это может быть даже 100-200 гривен. Блокируют даже пенсионные счета, если у лица есть долги, например, за коммуналку.