В Україні готують законопроєкт, який заборонить частині населення продавати власну нерухомість та авто

В Уряді наразі активно працюють над новим законопроєктом. Він має заборонити українцям продавати власну нерухомість або автомобілі. Однак мова не про все населення, а лише про тих, кого внесено у Єдиний реєстр боржників. Тобто якщо ви є у цьому реєстрі, то при оформленні договору про купівлю-продаж у нотаріуса, останній перевірить реєстр і відмовить вам. Навіть, якщо якимось чином боржнику вдасться продати своє майно, така угода не матиме жодної юридичної сили.

Влада робить це через вагомі причини

Законопроєкт під номером 9363 вже перебуває на розгляді у Верховній Раді. Річ в тім, що дуже багато боржників, бояться, що Виконавча служба замість того, щоб чекати роками на сплату боргу просто стягне компенсацію у вигляді автомобіля або навіть об’єкту нерухомості. Відповідно, більшість примудряються все продати, і заховати кошти. Стосовно боргів, то їх категорії доволі різні. Це можуть бути борги за комуналку, штрафи ПДР, борги за аліменти. Але якщо особа боргує аліменти 2-3 місяці, то до неї не прийматимуться ці міри. А от, якщо термін буде більшим, тоді вже так.

Є кілька винятків у випадку з власниками автомобілів

Є деякі винятки для боржників, які мають транспортний засіб і хочуть його продати. Дозволять це зробити, якщо:

Буде проведена перереєстрація без відчуження ТЗ. Відбувається придбання транспортного засобу шляхом погашення боргу. П ридбання авто відбувається за договором купівлі-продажу предмета забезпечувального обтяження; Відбувається безкоштовна передача автомобіля, який конфісковано.

Щоб зняти з себе всі обмеження потрібно повністю погасити борги. Також, відтепер за будь-які відкриті провадження і борги, будуть блокувати банківські рахунки. При цьому, якщо раніше сума боргу для блокування мала становити не менше 100 000 гривень, то зараз це може бути навіть 100-200 гривень. Блокують навіть пенсійні рахунки, якщо особа має борги, наприклад, за комуналку.