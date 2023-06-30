Тайная база уклонистов: адвокат рассказал, как проверить разыщет ли вас военкомат

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые военнообязанные получив повестки, не спешат посещать территориальные центры комплектования для прохождения медкомиссии.

Адвокат Роман Симутин в своем новом видео рассказал, как лицам, которые уклоняются от службы в армии, узнать, находятся ли они в розыске.

Как уклонисту узнать о его розыске

Адвокат сообщил, что в Украине существует специальная база “Армор”. Это информационно поисковая система Министерства внутренних дел по нескольким группам и критериям. Сведения в ней позволяют узнать по лицу максимум информации о проверяемом лице Для примера, это данные о регистрации транспортных средств, о незаконных действиях человека за десятилетия, даже если его оправдали по тем или иным статьям и так далее.

Могут ли внести в эту базу данные уклониста

Симутин утверждает, что таких оснований нет. Правозащитник напомнил о постановлении Кабинета министров №1487 – обращение в полицию по доставке нарушителя по ст. 210, 210-1 КУоАП в ТЦК и СП.

Адвокат акцентирует внимание на том, что речь идет о доставке, а не задержании. Доставить лицо могут исключительно по добровольному согласию, а не так, как это бывает, когда лицо принудительно бросили в машину и отвезли в ТЦК.

По словам защитника, решение Кабмина не соответствует духу закона, ведь там пытаются задержание замаскировать под доставку.

На самом деле это работает немного по-другому ТЦК заполняет бланк установленной формы и передает его в полицию для внесения лица в базу без доказательства вины.

Как это работает в случае с уклонистами

Для начала данные о лице, по поводу которого в полицию поступил бланк ТЦК, вносят данные в систему Армор. При проверке документов патрульным, которые внесли данные в планшет, будет высвечиваться сообщение типа “Розыск”.

Потом полиция будет вызывать ТЦК, а те уже приедут и заберут гражданина с собой. Адвокат уверен, что такие действия не являются законными.