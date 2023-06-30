Таємна база ухилянтів: адвокат розповів, як перевірити чи вас розшукає військкомат

Мобілізація в України продовжується, але деякі військовозобов’язані отримавши повістки, не поспішають відвідувати територіальні центри комплектування для проходження медкомісії.

Адвокат Роман Сімутін у своєму новому відео розповів, як особам, які ухиляються від служби в армії, дізнатися, чи перебувають вони у розшуку.

Як ухилянту дізнатися про його розшук

Адвокат повідомив, що в Україні існує спеціальна база “Армор”. Це інформаційно пошукова система Міністерства внутрішніх справ за кількома групами та критеріями. Відомості в ній дозволяють дізнатися по особу максимум інформації про особу, що перевіряється Для прикладу, це дані про реєстрацію транспортних засобів, про незаконні дії людини за десятиліття, навіть якщо ї виправдали за тими чи іншими статтями і так далі.

Чи можуть внести до цієї бази дані ухилянта

Сімутін стверджує, що таких підстав немає. Правозахисник нагадав про ухвалу Кабінету міністрів №1487 — звернення до поліції шодо доставки порушника за ст. 210, 210-1 КУпАП у ТЦК та СП.

Адвокат акценту увагу на тому, що мова йде про доставну, а не затримання. Доставити особу можуть виключно за добровільною згодою, а не так, як це буває, коли особу примусово кинули в машину і відвезли до ТЦК.

За словами захисника, рішення Кабміну не відповідає духу закону, адже там намагаються затримання замаскувати під доставку.

Насправді це працює трохи по-іншому ТЦК заповнює бланк встановленої форми та передає його до поліції для внесення особи до бази без доведення провини.

Як це працює у випадку з ухилянтами

Для початку дані про особу, щодо з приводу якої до поліції надійшов бланк ТЦК, вносять дані до системи Армор. При перевірці документів патрульним, які внесли дані в планшет, буде висвічуватися повідомлення типу “Розшук”.

Потом поліція викликатиме ТЦК, а ті вже приїдуть та заберуть громадянина з собою. Адвокат впевнений, о такі дії не є законними.