Украинцы должны заплатить налоги за собственное жилье: счета будут приходить в ближайшие дни

Буквально несколько лет назад в Украине был введен налог на недвижимость. Каждый владеющий “лишними” квадратными метрами должен за них заплатить. Лишние метры – это разные цифры в зависимости от того, дом у вас или квартира. А также в зависимости от того, сколько владельцев имеет жилье. Если речь о квартире, то лишним считается все, что больше 60 квадратов, а относительно домов, то допустимый предел 120 квадратов. Причем если дом имеет два владельца, и его площадь примерно 200 квадратов, то налог начислять не будут. Платежки налоговая разошлет людям до 1 июля. После этого их нужно обязательно оплатить.

Размер налога зависит от многих факторов

Отметим, что размер налога, то есть процент, у каждого может быть иным, ведь его устанавливают местные органы самоуправления. Следовательно, в каждом регионе свой “ценник”, но один квадратный метр не может оцениваться более 1,5% от минимальной зарплаты (сейчас это примерно 95 гривен).

Если один собственник владеет и домом и квартирой, то он будет платить налог, если суммарная площадь обеих недвижимостей не превышает 180 квадратов.

В основном, если владелец один, а квартира, например, имеет площадь 100 квадратов, то владелец заплатит 3900 гривен налога, то есть за 40 квадратов. Есть и категории лиц, которые во время военного положения освобождены от уплаты этого налога. Это:

Владельцы недвижимости, находящейся в зоне боевых действий. Если жилье находится на временно оккупированной территории, или в прошлом году на ней находилось. Дело в том, что этот налог платят люди за предыдущий год. Если жилье уничтожено, повреждено или не пригодно для проживания в результате боевых действий или попадания ракеты.

Уплачивать налог нужно в налоговую службу исключительно по месту регистрации.