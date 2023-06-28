В Україні продають фальшиві гривні: за 1000 гривень можна купити 4000 фальшивих

Навколо фальшивих купюр в Україні розвивається повноцінний бізнес. Річ в тім, що шахраї навчилися виготовляти фальшивки, які дуже складно розрізнити від справжніх грошей, ну принаймні візуально. Звісно касир на касі супермаркету чи тим паче в банку відразу ж дізнається, що гроші не справжні за допомогою спеціальної техніки. А от продавці, які не мають сканерів, можуть потрапити на аферистів. Як поширюються фальшиві гроші, і що потрібно знати аби не отримати їх у свій гаманець?

Гроші пересилають навіть “Новою поштою”

Зазвичай ціна фальшивок стандартна. За 1000 гривень можна купити 4000 фальшивих. Раніше продавці ховали такі гроші у дворах. Робили фото “скарбу” і відправляли замовнику. Тобто особі, яка потім за ці кошти купує собі якісь речі розводячи тим самим простих людей і продавців. Зараз система пішла вперед, адже є поштомати. Аферисти вдало ними користуються, адже це, мовляв, дуже зручно. Можна зареєструватися під новим номером і забрати посилку з грішми у будь-який час доби. Працівники пошти не мають права перевіряти вміст посилки, якщо вона правильно запакована.

На спеціальних форумах, де ті фальшивки й продають, продавці одразу діляться інструкціями, як найкраще збувати липові гроші. Серед популярних порад: в місцях де немає, камер, невеликими сумами, в точках де немає касових апаратів та детекторів тощо.

“Я 100 тис. обміняв за три місяці. Їздив на ринки. Якщо не у своєму районі працювати, не скупитися, дробити нормально, то все буде нормально. Жодного разу не попався. Вибирайте продавця, купуйте товар гривень на 300. Даєте купюру і відразу більше запитань ставте, відволікайте. Берете здачу й одразу йдіть”, – радить один із фальшивомонетників на форумі.

За подібне загрожує кримінальна відповідальність

Багатьом людям це здається привабливим, але насправді подібні дії суворо караються законом, а продавці набагато уважніші. Напоготові й поліція, адже про таких “бізнесменів” всім вже дуже добре відомо. Відтак нещодавно в Дніпрі зловили місцевого, який накупив товарів на 4000 фальшивих гривень. Чоловік отримав три роки в’язниці.

Таке ж трапилося й у Хмельницьку, де поліція чоловіка затримала ще на ринку. На сполох забила продавчиня, яка помітила, що гроші виглядають якось підозріло. Якби фальшивки були настільки реалістичними, то їх власники не продавали б ці купюри за 20%-30% від вартості, а користувались би ними самі. Щодо людей, які щось продають і беруть за це кошти готівкою, уважно перевіряйте їх.