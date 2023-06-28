Українці мають заплатити податки за власне житло: рахунки будуть надходити найближчими днями

Буквально кілька років тому в Україні запровадили податок на нерухомість. Кожен хто володіє “зайвими” квадратними метрами повинен за них заплатити. Зайві метри — це різні цифри в залежності від того, чи будинок у вас, чи квартира. А також залежно від того, скільки власників має житло. Якщо мова про квартиру, то зайвим вважається все, що більше ніж 60 квадратів, а щодо будинків, то допустима межа 120 квадратів. Причому, якщо будинок має два власники, і його площа, приміром, 200 квадратів, то податок нараховувати не будуть. Платіжки податкова розішле людям до 1 липня. Після цього їх потрібно обов’язково оплатити.

Розмір податку залежить від багатьох чинників

Зазначимо, що розмір податку тобто відсоток, у кожного може бути іншим, адже його встановлюють місцеві органи самоврядування. Відтак у кожному регіоні свій “цінник”, але один квадратний метр не може оцінюватися більше ніж 1,5% від мінімальної зарплати (зараз це приблизно 95 гривень).

Якщо один власник володіє і будинком і квартирою, то він сплачуватиме податок, якщо сумарна площа обох нерухомостей не перевищує 180 квадратів.

Здебільшого, якщо власник один, а квартира, наприклад, має площу 100 квадратів, то власник заплатить 3900 гривень податку, тобто за 40 квадратів. Є й категорії осіб, які на час воєнного стану звільнені від сплати цього податку. Це:

Власники нерухомості, яка знаходиться в зоні бойових дій. Якщо житло знаходиться на тимчасово окупованій території, або ж минулого року на ній знаходилось. Річ в тім, що цей податок люди сплачують за попередній рік. Якщо житло знищене, пошкоджене чи не придатне для проживання внаслідок бойових дій, чи влучання ракети.

Сплачувати податок потрібно у податкову службу виключно за місцем реєстрації.