Viber или Telegram: как не попасть на крючок российских спецслужб

Мессенджеры Viber и Telegram пользуются популярностью среди украинцев. Однако спецслужбы рф используют грязные методы хакеров и кибермошенников для получения данных. Поэтому пользователям нужно придерживаться определенных правил при пользовании мессенджерами.

Во всех мессенджерах для защиты данных используется шифрование. Например, сквозное шифрование предполагает, что сообщение не будет задерживаться на серверах, а сразу попадет в зашифрованном виде пользователю. Об этом рассказал руководитель отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем департамента киберполиции Евгений Дороганов.

По его словам, это действительно одна из степеней защиты. Но относительно создателя Telegram Павла Дурова, то он долгое время проживал в России. Поэтому достаточно распространена информация, что он имеет отношение к Путину или спецслужбам рф. Сейчас все это на уровне слухов, но Дороганов советует выбрать другие мессенджеры.

При этом телеграмм является достаточно распространенным в Украине. Поэтому нужно рационально подходить к его использованию, особенно если речь идет о важной информации, которую могли бы использовать спецслужбы.

Относительно Viber, который приобрела компания Rakuten, то нет фактов, подтверждающих раскрытие данных.

Что касается популярного ныне TikTok, то Дороганов утверждает, что лично он принципиально не пользуется им из-за гражданской позиции.

По его словам, эта сеть блокирует некоторые волны распространения информации, касающейся прав человека, а пропагандистские видео, которые культивируют современную политику систему в Китае, наоборот активно распространяют.

Также он отмечает, что российские спецслужбы обычно используют те же методы завладения данными, что и обычные кибермошенники и хакеры. Поэтому лучше следить за тем, какие ссылки вы открываете и где вводите данные. Только осторожность позволит защитить свои данные. Однако особенно осторожными нужно быть жителям временно оккупированных территорий, спецслужбы могут “достать” даже удаленные данные. Поэтому лучше сбросить телефон на заводские настройки и загрузить туда минимум фото, приложений и других данных, чтобы не вызвать подозрения.