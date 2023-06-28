Частина українців отримає по 10000 гривень: названо умови 

Українці можуть оформити допомогу з безробіття. Однак для цього потрібно зареєструвати статус безробітного в центрі зайнятості України. Розповідаємо, як українцям оформити допомогу та що для цього потрібно.

Для того, щоб отримати статус безробітного, потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості з заявою. Документи можна подати особисто, в електронній формі або в телефонному режимі. Такі вимоги були запроваджені на час дії воєнного стану.

Таким чином, в 30-денний період після завершення воєнного стану безробітний повинен подати в центр зайнятості оригінали наступних документів:

трудову книжку;

документ про освіту або його дублікат;

воєнно-обліковий документ для осіб, які звільнилися від строкової військової служби.

Що стосується внутрішньо переміщених осіб, то вони також повинні надати заяву про припинення трудових відносин або документ, який підтверджує факт припинення зайнятості або відповідне рішення суду (у випадку припинення трудових відносин в судовому порядку), розрахунковий документ, який підтвердить надсилання вказаної заяви роботодавцю заказним листом з описом вкладення.

Статус безробітного надають з першого дня реєстрації в центрі зайнятості за власною заявою особи. Допомога буде нараховуватися з першого дня отримання статусу безробітного.

Сума грошової допомоги по безробіттю від держави залежить від кількості стажу та заробітної плати особи, яку отримував безробітний. Максимальна сума виплати по безробіттю на час дії воєнного стану не може перевищувати 150% від мінімальної заробітної плати. Станом на червень 2023 року — це 10 050 гривень

Нагадаємо, що раніше в Пенсійному фонді розповіли про припинення нарахування пенсійних виплат на банківські картки. Такий сценарій можливий, якщо пенсію призначили на основі документів, які містять невірні дані. Також в червні надбавку до пенсії отримали працюючі пенсіонери. Вони отримали свою надбавку одразу за три місяці, це пов’язано зі специфікою обміну даними між державними реєстрами.