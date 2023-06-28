Viber чи Telegram: як не потрапити на гачок російських спецслужб

Месенджери Viber та Telegram користуються популярністю серед українців. Однак спецслужби рф використовують брудні методи хакерів та кібершахраїв для отримання даних. Тож користувачам потрібно дотримуватися певних правил при користуванні месенджерами.

В усіх месенджерах для захисту даних використовується шифрування. Для прикладу, наскрізне шифрування передбачає, що повідомлення не буде затримуватися на серверах, а одразу потрапить в зашифрованому вигляді користувачу. Про це розповів керівник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов.

За його словами, це справді один зі ступенів захисту. Але відносно творця Telegram Павла Дурова, то він тривалий час проживав в росії. Тож досить поширена інформація, що він має стосунок до Путіна чи спецслужб рф. Зараз все це на рівні чуток, але Дороганов радить обрати інші месенджери.

При цьому телеграм є досить поширеним в Україні. Тож потрібно раціонально підходити до його використання, особливо якщо мова йде про важливу інформацію, яку могли б використати спецслужби.

Стосовно Viber, який придбала компанія Rakuten, то немає фактів, які підтверджують розкриття даних.

Що стосується популярного нині TikTok, то Дороганов стверджує, що особисто він принципово не користується ним через громадянську позицію.

За його словами, ця мережа блокує деякі хвилі розповсюдження інформації, яка стосується прав людини, а пропагандистські відео, які культивують сучасну політику систему в Китаї, навпаки активно розповсюджують.

Також він зазначає, що російські спецслужби зазвичай використовують ті ж методи заволодіння даними, що і звичайні кібершахраї та хакери. Тож краще стежити за тим, які посилання ви відкриваєте та де вводите дані. Лише обережність дозволить захистити свої дані. Однак особливо обережними потрібно бути жителям тимчасово окупованих територій, спецслужби можуть “дістати” навіть видалені дані. Тож краще скинути телефон на заводські налаштування та завантажити туди мінімум фото, додатків та інших даних, щоб не викликати підозри.