В Україні кардинально змінять правила видачі кредитів

Народні депутати пропонують встановити граничні ставки для швидких кредитів. Почнуть з 2,5% та поступово знижуватимуть до 1%. Також буде скасована заборона на стягненні пені з позичальника.

26 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9422 відносно вдосконалення процедури державного регулювання ринків фінансових послуг. Новий закон передбачатиме введення обмежень для ставок за мікрокредитами, які зараз подекуди сягають 1 000% річних.

Текст законопроєкту та супровідні документи поки не оприлюднені.

Однак відомо наступне, максимальні ставки будуть поступово зменшувати. Після того як закон набере чинності максимальна ставка складатиме 2,5% в день. Через три місяці її зменшать до 1,5% на день, а через пів року до 1%. Про це повідомила співавтор проєкту народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк.

За її словами, ринок отримає 180 днів, щоб змінити свої скорингові системи. За її словами, ринок просив більш тривалий перехідний період. Однак Василевська Смаглюк стверджує, що пів року перехідного періоду в процесі підготовки законопроєкту буде достатньо.

Також закон передбачатиме запровадження системи штрафів для позичальника. Тож це означає скасування мораторію на стягненні пені та штрафів з позичальників.

Народна обраниця також додала, що цей законопроєкт далеко не про обмеження ставок. Він спрямований на зміни сприйняття мікрокредитів всіма учасниками ринку — і тими, хто їх видає, і тими, хто їх бере. Мета законопроєкту — виховання відповідальності в позичальників та осіб, які беруть мікрокредити.

Раніше Данило Гетьманцев, який до речі також є співавтором проєкту, повідомив, що сьогодні денна номінальна ставка за швидкими кредитами може сягати 5% на день, а середня номінальна річна відсоткова ставка подекуди перевищує 1 000% річних.

Нагадаємо, що в Офісі президента зараз активно обговорюють повну відмову від готівки. Таким чином планують викорінити корупцію в Україні.