В Украине кардинально изменят правила выдачи кредитов

Народные депутаты предлагают установить предельные ставки для быстрых кредитов. Начнут с 2,5% и постепенно будут снижать до 1%. Также будет отменен запрет на взыскании пени с заемщика.

26 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9422 относительно совершенствования процедуры государственного регулирования рынков финансовых услуг. Новый закон будет предусматривать введение ограничений для ставок по микрокредитам, которые сейчас иногда достигают 1 000% годовых.

Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не обнародованы.

Однако известно следующее, максимальные ставки будут постепенно уменьшать. После того как закон вступит в силу максимальная ставка будет составлять 2,5% в день. Через три месяца ее уменьшат до 1,5% в день, а через полгода до 1%. Об этом сообщила соавтор проекта народный депутат Ольга Василевская Смаглюк.

По ее словам, рынок получит 180 дней, чтобы изменить свои скоринговые системы. При этом известно, что рынок просил более длительный переходный период. Но она утверждает, что полгода переходного периода в процессе подготовки законопроекта будет достаточно.

Также закон будет предусматривать введение системы штрафов для заемщика. Поэтому это означает отмену моратория на взыскании пени и штрафов с заемщиков.

Народная избранница также добавила, что этот законопроект далеко не об ограничении ставок. Он направлен на изменения восприятия микрокредитов всеми участниками рынка — и теми, кто их выдает, и теми, кто их берет. Цель законопроекта — воспитание ответственности у заемщиков и лиц, которые берут микрокредиты.

Ранее Даниил Гетманцев, который кстати также является соавтором проекта, сообщил, что сегодня дневная номинальная ставка по быстрым кредитам может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка иногда превышает 1 000% годовых.

Напомним, что в Офисе президента сейчас активно обсуждают полный отказ от наличных денег. Таким образом планируют искоренить коррупцию в Украине.