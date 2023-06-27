ПриватБанк начнет автоматически взимать долги украинцев: с чем это связано

В случае отказа в обслуживании банк в принудительном порядке закроет счет и спишет средства при наличии непогашенного кредита. Рассказываем, кто может столкнуться с новыми правилами.

Государственный ПриватБанк начнет автоматически списывать деньги за непогашенные кредиты в случае принудительного закрытия счетов клиентов, которые могли незаконно получить или использовать средства

Исходя из информации в рассылке банка, это нововведение касается всех клиентов, которым банк отказал в поддержании деловых отношений из-за нарушения действующего законодательства Украины в связи с незаконным использованием или получением средств.

Отметим, что согласно банковской терминологии “Отказ в обслуживании” означает принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. В таком случае остаток средств перечисляют на другой счет или выдают наличными через кассу банка.

Однако теперь в случае прекращения обслуживания средства банк будет оставлять себе. Но это только в случае наличия у клиента непогашенного долга. Соответствующие изменения были приняты банком в этом июне. Больше информации о нововведении можно найти на официальном сайте банка по ссылке.

Отметим, что ПриватБанк может разорвать деловые отношения с клиентом в одностороннем порядке, и это прописано в договоре. Если коротко, то есть четыре основания, которые обычно становятся причиной закрытия счета в одностороннем порядке:

клиент отказался предоставить свои данные для актуализации, эта процедура обычно происходит раз в несколько лет, а сделать это можно онлайн;

если действие договора может привести к финансовым убыткам или противоречит действующему законодательству;

если клиент предоставил финансовому учреждению ложную информацию;

при возникновении подозрения о проведении незаконных операций со стороны клиента

Напомним, что ранее в ПриватБанке рассказывали, какие доллары будут принимать в их кассах. Также отметим, что терминалы этого государственного банка снова принимают доллары. Напомним, что прием иностранной валюты был приостановлен в конце мая, сейчас все работает по-прежнему.