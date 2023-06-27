ПриватБанк почне автоматично стягувати борги українців: з чим це пов’язано

У випадку відмови в обслуговуванні банк в примусовому порядку закриє рахунок та спише кошти при наявності непогашеного кредиту. Розповідаємо, хто може зіштовхнутися з новими правилами.

Державний ПриватБанк почне автоматично списувати гроші за непогашені кредити у випадку примусового закриття рахунків клієнтів, які могли незаконно отримати або використовувати кошти

Виходячи з інформації в розсилці банку, це нововведення стосується всіх клієнтів, яким банк відмовив в підтримці ділових стосунків через порушення чинного законодавства України у зв’язку з незаконним використанням або отриманням коштів.

Зазначимо, що згідно з банківською термінологією “Відмова в обслуговуванні” означає примусове закриття рахунку банком в односторонньому порядку. В такому разі залишок коштів перераховують на інший рахунок або видають готівкою через касу банку.

Однак тепер у випадку припинення обслуговування кошти банк залишатиме собі. Але це лише у випадку наявності в клієнта непогашеного боргу. Відповідні зміни були прийняті банком цього червня. Більше інформації стосовно нововведення можна знайти на офіційному сайті банку за посиланням.

Зазначимо, що ПриватБанк може розірвати ділові стосунки з клієнтом в односторонньому порядку, і це прописано в договорі. Якщо коротко, то є чотири підстави, які зазвичай стають причиною закриття рахунку в односторонньому порядку:

клієнт відмовився надати свої дані для актуалізації, ця процедура зазвичай відбувається раз на кілька років, а зробити це можна онлайн;

якщо дія договору може призвести до фінансових збитків або суперечить чинному законодавству;

якщо клієнт надав фінансовій установі неправдиву інформацію;

при виникненні підозри про проведення незаконних операцій зі сторони клієнта

Нагадаємо, що раніше в ПриватБанку розповідали, які долари будуть приймати в їхніх касах. Також зазначимо, що термінали цього державного банку знову приймають долари. Нагадаємо, що прийом іноземної валюти був призупинений наприкінці травня, зараз все працює як і раніше.