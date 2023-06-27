Сеть АТБ предлагает купить продукты за пол цены, но нужно выполнить одно условие

Сеть супермаркетов АТБ является едва ли не самой большой и самой известной в Украине. Покупатели часто расхваливают именно эти супермаркеты за лояльные цены и частенько выгодные акционные предложения. Вот и сейчас, в пресс-службе компании заявили, что продолжают одну из своих самых популярных акций. Речь об акции “Прочные скидки” в рамках которой можно купить около 500 различных продуктов со скидкой до 50%. Акция действует только на период выходных, а чтобы иметь возможность ею воспользоваться, нужно быть владельцем карты АТБ от одного из банков, являющихся партнерами компании.

В списке партнеров четыре украинских банка

Если вы хотите за полцены покупать продукты в АТБ, обязательно оформите себе их карту с помощью Ощадбанка, Райфайзен-Банка, А-Банка или Укргазбанка.

Именно они являются партнерами компании и отчасти спонсорами данной акции. Что еще нужно знать:

Акция действует с пятницы по воскресенье. Недавно ее срок должен был закончиться, но компания решила все продлить до конца года. Покупать продукты со скидкой можно, если у них есть оранжевые ценники. Ассортимент продуктов постоянно обновляется и каждый раз под акцию могут попадать разные категории товаров. Скидки не действуют при заказе продуктов онлайн, только при оплате в супермаркетах.

Карточку АТБ можно добавлять в электронные кошельки, ее можно пополнять через терминал, на нее можно пересылать деньги с других карточек.

В АТБ регулярно действуют разные акции

Узнавать все акционные предложения вовремя можно на сайте компании. Там регулярно обновляется информация в соответствующем разделе. Для примера сейчас действуют отличные скидки на большой ассортимент мороженого. Также активна акция “Экономия” в рамках которой можно купить продукты со скидкой от 10% и даже до 50%. Кроме этого у АТБ есть специальные “Дни вина”, во время которых можно выгодно приобрести любимый напиток.