Мережа АТБ пропонує купити продукти за пів ціни, але потрібно виконати одну умову

Мережа супермаркетів АТБ є чи не найбільшою та найвідомішою в Україні. Покупці часто розхвалюють саме ці супермаркети за лояльні ціни та частенькі вигідні акційні пропозиції. Ось і зараз, у пресслужбі компанії заявили, що продовжують одну зі своїх найпопулярніших акцій. Мова про акцію “Міцні знижки” в рамках якої можна купити майже 500 різних продуктів зі знижкою до 50%. Акція діє лише на період вихідних, а щоб мати можливість нею скористатися треба бути власником картки АТБ від одного з банків, які є партнерами компанії.

В списку партнерів чотири українських банки

Якщо ви хочете за пів ціни купувати продукти в АТБ, обов’язково оформіть собі їхню картку за допомогою Ощадбанку, Райфайзен-Банку, А-Банку або Укргазбанку.

Саме вони є партнерами компанії й частково спонсорами даної акції. Що ще потрібно знати:

Акція діє з п’ятниці по неділю. Нещодавно її термін мав закінчитися, але компанія вирішила все продовжити до кінця року. Купувати продукти зі знижкою можна якщо біля них є оранжеві цінники. Асортимент продуктів постійно оновлюється і щоразу під акцію можуть потрапляти різні категорії товарів. Знижки не діють при замовленні продуктів онлайн, лише при оплаті в супермаркетах.

Картку АТБ можна додавати до електронних гаманців, її можна поповнювати через термінал, на неї можна пересилати гроші з інших карток.

В АТБ регулярно діють різні акції

Дізнаватися про всі акційні пропозиції вчасно можна на сайті компанії. Там регулярно оновлюється інформація у відповідному розділі. Для прикладу зараз діють чудові знижки на великий асортимент морозива. Також активною є акція “Економія” в рамках якої можна купити продукти зі знижкою від 10% і навіть до 50%. Окрім цього в АТБ є спеціальні “Дні вина”, під час яких можна вигідно придбати улюблений напій.