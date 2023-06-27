Многие украинцы не могут дождаться своих пенсий: ПФУ объяснили, почему не выплачивают деньги

Традиционно пенсии украинцам поступают к 25 числу включительно каждый месяц. Иногда, если лицо получает средства на почте и проживает в отдаленных регионах, выплаты могут быть задержаны. Это происходит исключительно из-за банального человеческого фактора и нехватки работников на почте. Однако все чаще украинцы сталкиваются с тем, что пенсия перестает приходить совсем. Почему это может случиться и кто в зоне риска? В ПФУ все подробно объяснили.

Есть несколько причин для “замораживания” пенсии

В Украине активно заработала верификация пенсионеров и это едва ли не одна из главных причин, почему многие теряют свои выплаты. Это означает, что в ходе проверки были обнаружены какие-либо недостоверные данные, поданные лицом при оформлении пенсии. Обычно это неправильные данные о стаже, размере заработной платы и т.д. В таком случае пенсию перестают начислять. Аналогичная ситуация и с пенсиями по инвалидности. Если было обнаружено, что справка об инвалидности “липовая”, то выплаты отменяют. Среди других причин, чаще всего встречают следующие:

Лицо уехало заграницу на ПМЖ. Лишь некоторые страны позволяют получать выплаты от украинского ПФУ для переехавших к ним граждан на ПМЖ. Однако в 90% случаев пенсия прекращается начислять. О переезде обязательно нужно сообщить в Миграционную службу. Другая причина – пребывание за границей более 6 месяцев. Если в течение этого времени вы не забирали средства из почты или не пользовались карточкой, на которую приходит пенсия, то она будет заморожена. Чтобы все восстановить, нужно явиться в отделение Пенсионного фонда и написать заявление. Кстати, такое может случиться и с теми, кто никуда не уезжал, но по каким-либо причинам не использует пенсионные средства. Третья причина – смерть пенсионера. В этом случае родственники имеют право получить выплату эквивалентную трем пенсиям умершего.

Если пенсия не приходит, то консультацию по этому поводу можно получить в любом из отделений ПФУ, независимо от места регистрации.