Багато українців не можуть дочекатися своїх пенсій: ПФУ пояснили, чому не виплачують гроші

Традиційно пенсії українцям надходять до 25 числа включно кожного місяця. Інколи, якщо особа отримує кошти на пошті й проживає у віддалених регіонах, то виплати можуть бути затримані. Це відбувається виключно через банальний людський фактор, та нестачу працівників на пошті. Однак все частіше українці стикаються з тим, що пенсія перестає приходити зовсім. Чому так може трапитися і хто в зоні ризику? У ПФУ все детально пояснили.

Наразі є кілька причин для “заморожування” пенсії

В Україні активно запрацювала верифікація пенсіонерів і це є чи не одна з найголовніших причин, чому багато осіб втрачають свої виплати. Це означає, що в ході перевірки було виявлено якісь неправдиві дані подані особою при оформленні пенсії. Зазвичай це неправильні дані про стаж, розмір заробітної плати тощо. В такому випадку пенсію припиняють нараховувати. Аналогічна ситуація й з пенсіями у зв’язку з інвалідністю. Якщо було виявлено, що довідка про інвалідність “липова”, то виплати скасовують. Серед інших причин, найчастіше зустрічають наступні:

Особа виїхала закордон на ПМЖ. Лише деякі країни дозволяють отримувати виплати від українського ПФУ для громадян, які переїхали до них жити на ПМЖ. Проте у 90% випадків пенсія припиняється нараховувати. Про переїзд обов’язково потрібно повідомити у Міграційну службу. Інша причина — перебування закордоном понад 6 місяців. Якщо протягом цього часу ви не забирали кошти з пошти, чи не користувалися карткою на яку приходить пенсія, то вона буде заморожена. Щоб все відновити, потрібно з’явитися у відділення Пенсійного Фонду та написати заяву. До речі, таке може трапитися й з тими, хто нікуди не виїжджав, але з якихось причин не використовує пенсійні кошти. Третя причина — смерть пенсіонера. У цьому випадку родичі мають право отримати виплату еквівалентну трьом пенсіям померлого.

Якщо пенсія не приходить консультацію з цього приводу можна отримати у будь-якому з відділень ПФУ, незалежно від місця реєстрації.