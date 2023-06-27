Всем явиться в ТЦК иначе будут штрафы: юристы объяснили, как действовать в связи с новым приказом

В Украине уже несколько раз продолжали общую мобилизацию, и каждый раз в соответствующие законы вносятся поправки, добавляются различные приказы и обновления. Все ради того, чтобы призвать еще больше мужчин, которые могут стать на защиту страны. Однако моментами ТЦК переходят границу своих полномочий. По крайней мере, так считают компетентные юристы. Что сейчас изменилось в мобилизационных процессах и как на это реагировать? Давайте разбираться.

Что изменилось?

В последнее время поразительные изменения произошли в нескольких областных центрах, в частности, на Черниговщине, Ивано-Франковщине и в Киеве, а если точнее в столичном районе Оболонь. Если коротко, то в Прикарпатье вышел приказ, запрещающий военнообязанным госпитализироваться даже для плановых операций без предварительного согласия от ТЦК. На Черниговщине и Оболони ситуация немного другая. Там объявили максимально всеобщую мобилизацию. То есть, всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет дали 10 дней для того, чтобы они появились в ТЦК для уточнения данных. Речь даже о тех, кто не получал повестку, а также о тех, кто живет в этих регионах не по прописке, а просто фактически. В случае игнорирования будет штраф, а при повторном игнорировании уголовная ответственность.

Народ такие изменения сильно возмущают, соответственно к делу подключились юристы, которые изучили соответствующие приказы и объяснили, как действовать попавшим под раздачу.

Вот что говорят юристы

«В приказах терцентров говорится об ответственности, предусмотренной за уклонение от призыва во время мобилизации для тех, кто не появляется на вызов. Действительно, такая ответственность установлена. Но может наступить в случае нарушения Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и неявки по надлежащему вызову путем вручения повесток под личную подпись. Приказ руководителя терцентра не может изменять установленный законом и правилами порядок», – считает адвокат Дмитрий Бузанов.

То есть он подразумевает, что пока вам не вручили повестку, вы имеете полное право никуда не появляться.

Другой эксперт, юрист Роман Кичко заявляет, что это скорее устрашение и желание получить эффект неожиданности.

«Пункты приказа фактически являются сборником актуальных положений разных нормативных актов, которые вместе собраны. То есть подобные приказы скорее рассчитаны на очередное упоминание о действующей мобилизации и требованиях законодательства в сочетании с эффектом неожиданности для рядового гражданина», – настаивает юрист.

«Приказы территориальных центров комплектования являются исключительно объявлениями, средствами оповещения и не устанавливают обязанности для прибытия центров комплектования, если такая обязанность не возникла при других обстоятельствах. Если есть основание для отсрочки, то не ждите, когда придут, уходите сами и подавайте заявление. Не стоит бояться, знать свои права и обязанности и знать, что терцентры имеют право действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины», – добавила адвокатеса Дарья Соларева.