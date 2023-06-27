Всім з’явитися у ТЦК інакше будуть штрафи: юристи пояснили, як діяти у зв’язку з новим наказом

В Україні вже декілька разів продовжували загальну мобілізацію, і щоразу до відповідних законів вносяться поправки, додаються різноманітні накази та оновлення. Все заради того, аби призвати ще більше чоловіків, які потенційно можуть стати на захист країни. Однак, моментами ТЦК переходять межу своїх повноважень. Принаймні так вважають компетентні юристи. Що зараз змінилося у мобілізаційних процесах та як на це реагувати? Нумо розбиратися.

Що змінилося?

Останнім часом разючі зміни трапилися у кількох обласних центрах, зокрема на Чернігівщині, Івано-Франківщині та у Києві, а якщо точніше у столичному районі Оболонь. Якщо коротко, то на Прикарпатті вийшов наказ, який забороняє військовозобов’язаним госпіталізовуватися навіть для планових операцій без попередньої згоди від ТЦК. На Чернігівщині та Оболоні ситуація трішки інша. Там оголосили максимально загальну мобілізацію. Тобто всім чоловікам у віці від 18 до 60 років дали 10 днів для того, щоб вони з’явилися в ТЦК для уточнення даних. Мова навіть про тих хто не отримував повістку, а також про тих, хто живе в цих регіонах не за пропискою, а просто фактично. У випадку ігнорування буде штраф, а при повторному ігноруванні кримінальна відповідальність.

Народ такі зміни сильно обурюють, відповідно до справи підключилися юристи, які вивчили відповідні накази та пояснили, як діяти тим хто потрапив “під роздачу”.

Ось, що кажуть юристи

«В наказах терцентрів йдеться про відповідальність, яка передбачена за ухилення від призову під час мобілізації для тих, хто не з’являється на виклик. Дійсно, така відповідальність встановлена, але вона може наступити у разі порушення Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та неявки за належним викликом шляхом вручення повісток під особистий підпис. Наказ керівника терцентру не може змінювати встановлений законом та правилами порядок», – вважає адвокат Дмитро Бузанов.

Тобто він має на увазі, що допоки вам не вручили повістку ви маєте повне право нікуди не з’являтися.

Інший експерт, юрист Роман Кичко заявляє, що це швидше залякування і бажання отримати ефект несподіванки.

«Пункти наказу фактично є збіркою актуальних положень з різних нормативних актів, які разом зібрані. Тобто подібні накази швидше розраховані на чергове нагадування про діючу мобілізацію та вимоги законодавства в поєднанні з ефектом несподіваності для пересічного громадянина», – наполягає юрист.

«Накази територіальних центрів комплектування є виключно оголошеннями, засобами оповіщення і не встановлюють обов’язку для прибуття центрів комплектування, якщо такий обов’язок не виник за інших обставин. Якщо є підстава для відстрочки, то не чекайте, коли прийдуть, йдіть самі та подавайте заяву. Не варто боятися, варто знати свої права та обов’язки та знати, що терцентри мають право діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», – додала адвокатеса Дар’я Соларьова