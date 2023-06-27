В небе заметили еще одну Луну: эксперты определили что это, и есть ли опасность для людей

Гавайские исследователи обнаружили, что на Земле появился новый спутник. Его уже подробно изучили и назвали квази луной. Официальное же его название 2023 года FW13, а обнаружено его было с помощью телескопа Pan-STARRS.

Исследователи говорят, что это космический камень, вращающийся вокруг Земли и гравитационно связанный с Солнцем. Это очень редкое явление, таких квази спутников на Земле есть единицы.

Относительно этого ученые уверяют, что он очень древний, и вероятно появился еще в 100-м году до нашей эры. По предварительным данным, этот спутник будет вращаться вокруг Земли, как минимум еще 1500 лет, однако волноваться не нужно. Ни для нашей Планеты, ни для ее жителей он не представляет никакой опасности.

Впервые квази луна была замечена весной 2023 года

Впервые этот спутник был замечен 28 марта и после тщательных исследований был внесен в перечень Центров малых планет Международного астрономического союза.

Почему квази лцна? Потому что с первого взгляда кажется, что этот спутник обращается вокруг Земли, как и естественный спутник Луна. Но это не так. На самом деле он вращается далеко за пределами сферы Хилла. Для понимания, “сфера Хилла” имеет радиус около 1,5 миллиона километров, а радиус квази луны примерно 2,57 миллиона километров.

«Земля практически не играет роли в движении этого объекта. 2023 год FW13 никак не связан с Землей, кроме как случайно», — Алан Харрис, научный сотрудник Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо.

Сейчас об этом спутнике известно не слишком много информации. Ученые определили, что его размер вероятно невелик (примерно от 10 до 15 метров). Вокруг Солнца он обращается за тот же период, что и Земля (примерно 365 дней).

«Такие маленькие камни, как этот, очень трудно обнаружить. Они не излучают свой свет и не особо отражают солнечный свет. От этого их сложно заметить, несмотря на то, что они достаточно близки», – Эмили Брандсен.