В небі помітили ще один Місяць: експерти визначили, що це і чи є небезпека для людей

Гавайські дослідники виявили що біля Землі з’явився новий супутник. Його вже детально вивчили, та назвали квазі місяцем. Офіційна ж його назва 2023 FW13, а виявлено його було за допомогою телескопа Pan-STARRS.

Дослідники говорять, що це космічний камінь, який обертається навколо Землі та гравітаційно пов’язаний з Сонцем. Це дуже рідкісне явище, таких квазі супутників біля Землі є одиниці. Стосовно цього, то вчені запевняють, що він дуже древній, та ймовірно появився ще у 100-му році до нашої ери. За попередніми даними цей супутник буде обертатися навколо Землі, як мінімум ще 1500 років, однак хвилюватися не потрібно. Ані для нашої Планети, ані для її мешканців він не чинить ніякої небезпеки.

Вперше квазі місяць помітили навесні 2023 року

Вперше цей супутник було помічено 28 березня і після ретельних досліджень його було внесено в перелік Центрів малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

Чому квазі місяць? Тому що з першого погляду здається, що цей супутник обертається навколо Землі, як і природний супутник Місяць. Але це не так. Насправді він обертається далеко за межами “сфери Хілла”. Для розуміння, “сфера Хілла” має радіус близько 1,5 мільйона кілометрів, а радіус квазі місяця приблизно 2,57 мільйона кілометрів.

«Земля практично не відіграє ролі у русі цього об’єкта. 2023 FW13 ніяк не пов’язаний із Землею, крім як випадково», — Алан Харріс, науковий співробітник Інституту космічних наук у Боулдері, штат Колорадо.

Наразі про цей супутник відомо не надто багато інформації. Вчені визначили, що його розмір ймовірно невеликий (приблизно від 10 до 15 метрів). Навколо Сонця він обертається за той же період, що і Земля (приблизно 365 днів).

«Таке маленьке каміння, як це, дуже важко виявити. Вони не випромінюють власне світло і не особливо відбивають сонячне світло. Від цього їх складно помітити, незважаючи на те, що вони досить близько», — Емілі Брандсен.