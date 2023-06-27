Какой будет ваша пенсия в будущем, если сейчас вы получаете среднюю зарплату: названа цифра

Украинцы на пенсии получают выплату, сумма которой составляет около 29% от привычного дохода. При условии получения средней зарплаты, которая сейчас составляет 15-16 тысяч гривен, сумма пенсии составит 4,5 тысячи гривен и то лишь при условии 35 лет стажа.

Мы подсчитали, что для пенсии в размере 10 тысяч гривен сейчас нужно получать около 33 тысяч гривен И речь идет только об официальной зарплате с которой делают взносы в Пенсионный фонд. С минимальной зарплатой получать более 2 093 вряд ли получится.

Низкие пенсии – это одна из ключевых проблем в Украине. Это приводит к тому, что значительное количество украинцев получает меньше прожиточного минимума. Кроме того, это негативно влияет на покупательную способность Украинские пенсионеры часто живут за чертой бедности, ведь они получают меньше фактического, а не расчетного прожиточного минимума.

Единственным решение этой проблемы может стать запуск накопительного пенсионного обеспечения. Одна это можно реализовать только при условии появления стабильного фондового рынка и относительно низкого или хотя бы прогнозируемого уровня инфляции. Для сравнения если украинцы на пенсии получают 29% от привычного заработка, то в странах Европейского союза этот показатель составляет около 50%. И это при том, что средние зарплаты там намного выше.

Также стоит упомянуть, что украинцам уже сейчас стоит позаботиться о своем будущем. Это могут быть ежемесячные взносы в частный пенсионный фонд или любой другой вид инвестиции. Это поможет обеспечить свое будущее.

Напомним, что в июне работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии сразу за три месяца. Это связано со спецификой обмена данными между реестрами. Работающим пенсионерам пересчитывают пенсии раз в два года при условии наличия дополнительных 24 месяца страхового стажа. В среднем они получили от 200 до 50 гривен.