Якою буде ваша пенсія в майбутньому, якщо зараз ви отримуєте середню зарплату: названо цифру

Українці на пенсії отримують виплату, сума якої складає близько 29% від звичного доходу. При умові отримання середньої зарплати, яка зараз складає 15-16 тисяч гривень, сума пенсії складе 4,5 тисячі гривень І то лише за умови 35 років стажу.

Ми підрахували, що для пенсії у розмірі 10 тисяч гривень зараз потрібно отримувати близько 33 тисяч гривень І мова йде лише про офіційну зарплату з якої роблять внески до Пенсійного фонду. З мінімальною зарплатою отримувати більш як 2 093 навряд чи вийде.

Низькі пенсії — це одна із ключових проблем в Україні. Це призводить до того, що значна кількість українців отримує менше прожиткового мінімуму. Крім того, це негативно впливає на купівельну здатність Українські пенсіонери часто живуть за межею бідності, адже вони отримують менше фактичного, а не розрахункового прожиткового мінімуму.

Єдиним розв’язання цієї проблеми може стати запуск накопичувального пенсійного забезпечення. Одна це можна реалізувати лише за умови появи стабільного фондового ринку та відносно низького, або хоча б прогнозованого рівня інфляції. Для порівняння якщо українці на пенсії отримують 29% від звичного заробітку, то в країнах Європейського союзу цей показник складає близько 50%. І це при тому, що середні зарплати там набагато вищі.

Також варто згадати, що українцям вже зараз варто подбати про своє майбутнє.Це можуть бути щомісячні внески до приватного пенсійного фонду або будь-який інший вид інвестиції. Це допоможе забезпечити своє майбутнє.

Нагадаємо, що в червні працюючі пенсіонери отримали надбавку до пенсії одразу за три місяці. Це пов’язано зі специфікою обміну даними між реєстрами. Працюючим пенсіонерам перераховують пенсії раз на два роки при умові наявності додаткових 24 місяці страхового стажу. В середньому вони отримали від 200 до 500 гривень.