Астрологи назвали самые важные дни июня и июля этого года 

С 21 июня, с тех пор как Солнце перешло в знак Рака, началось астрологическое лето. Это означает, что сердца людей наполнят любовью и другими положительными эмоциями. Поэтому в ближайшие недели лучше довериться своему сердцу и провести время в компании родных и любимых людей.

Астрологи подробно рассказали каким будет сезон Рака в этом году и какие важные даты астрологи прогнозируют в июле.

Как первый водный знак зодиака, Рак является опекуном и покровителем астрологии. Представители этого знака готовы отдать все свои ресурсы другим. В этот сезон, который только начался, ничто не будет мешать им достичь успеха, несмотря на все сложности, звезды обещают удачное время.

Языком любви для Раков будет забота и защита. Те кто планировал разорвать отношения, могут передумать и начать все заново. А тем, кто потерял связь, советуют ее восстановить, ведь это принесет приятные неожиданности.

Не стоит бояться нелогичных поступков. Лучше заняться творчеством в собственном темпе. Доверяйте собственной интуиции и не бойтесь идти вперед.

Важные даты сезона Рака

21 июня – в день летнего солнцестояния начался сезон Рака.

27 июня – в знак Рака войдет Меркурий, это будет способствовать лучшему пониманию и выражению собственных эмоций.

1 июля начнется ретроградный Нептун в Рыбах, поэтому в этот период лучше довериться интуиции.

3 июля полнолуние в Козероге даст толчок для работы по достижению своих целей и желаний

11 июля планета Марс перейдет в знак Девы и заставит действовать осмотрительно и не поддаваться импульсам.

12 июля Меркурий перейдет в знак Льва, а это лучшее время для выражения своих мыслей.

18 июля новая луна в Раке станет вдохновением для будущей борьбы

19 июля стоит задуматься о текущей ситуации и перестать просить людей о чем-то.

23 июля возникнут сложности в финансовых вопросах, поэтому стоит направить энергию на важные вещи.