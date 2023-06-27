Астрологи назвали найважливіші дні червня та липня цього року 

З 21 червня, відколи Сонце перейшло в знак Рака, почалося астрологічне літо. Це означає, що серця людей наповнять любов’ю та іншими позитивними емоціями. Тож в найближчі тижні краще довіритися своєму серцю та провести час в компанії рідних та коханих людей.

Астрологи детально розповіли яким буде сезон Рака цього року та які важливі дати астрологи прогнозують в липні.

Як перший водний знак зодіаку, Рак є опікуном та покровителем астрології. Представники цього знаку готові віддати всі свої ресурси іншим. В цей сезон, який тільки почався, ніщо не заважатиме їм досягти успіху. попри всі складнощі, зірки обіцяють вдалий час.

Мовою кохання для Раків буде турбота та захист. Ті хто планував розірвати стосунки, можуть передумати та почати все заново. А тим, хто втратив зв’язок, радять його відновити, адже це принесе приємні несподіванки.

Не варто боятися нелогічних вчинків. Краще зайнятися творчістю у власному темпі. Довіряйте власній інтуїції та не бійтеся йти вперед.

Важливі дати сезону Рака

27 червня — в знак Рака увійде Меркурій, це сприятиме кращому розуміння. та вираженню власних емоцій.

1 липня почнеться ретроградний Нептун в Рибах, тож в цей період краще довіритися інтуїції.

3 липня повня в Козерозі дасть поштовх для роботи з досягнення своїх цілей та бажань

11 липня планета Марс перейде в знак Діви та змусить діяти обачно та не піддаватися імпульсам.

12 липня Меркурій перейде в знак Лева, а це кращий час для вираження своїх думок.

18 липня новий місяць в Раку стане натхненням для майбутньої боротьби

19 липня варто задуматися про поточну ситуацію та перестати просити людей про щось.

23 липня виникнуть складності в фінансових питаннях, тож варто спрямувати енергію на важливі речі.