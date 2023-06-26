У украинцев могут забрать газовые счетчики: названы условия

Кабмин недавно возобновил поверку счетчиков, которая была приостановлена в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов.

И теперь украинцы должны пройти поверку счетчиков, иначе суммы в платежках могут существенно увеличиться, ведь показания просроченных учетных приборов не принимают во внимание.

Таким образом поставщик может принять решение о демонтаже устройства для проведения поверки независимо от того, кто является его владельцем.

Отказ потребителя будет классифицироваться как нарушение.

Работники облгаза могут демонтировать счетчики для проверки. При этом не имеет значения, кто является владельцем счетчика — потребитель или облгаз. Все зависит от решения облгаза и его технических возможностей.

Специалисты также могут проводить проверку на месте, без необходимости демонтировать устройство.

Действующие нормативно-правовые акты предусматривают возможность проверки счетчика на месте, но решение о месте проведения проверки принимает облгаз.

Компаниям разрешено демонтировать прибор учета, даже если он является собственностью потребителя. В случае отказа представители облгаза должны составить акт о нарушении.

Через 20 дней со дня составления такого акта должны быть рассчитаны убытки по предельным объемам потребления природного газа, если лицо не допустит представителей облгаза для демонтажа счетчика с целью периодической проверки.

После демонтажа проводится проверка и при необходимости ремонт. Если прибор пройдет проверки, то его установят в течение двух месяцев со дня снятия. Если счетчик непригоден для использования, то облгаз должен бесплатно установить собственный прибор учета.

Стоит добавить, что интервалы проведения проверки зависят от класса счетчика, который указан в техническом паспорте прибора. Для счетчиков газа класса 1,0 это 2 года, а для 1,5 — 8 лет.

Напомним, что Кабинет министров Украины недавно вернул обязательные поверки счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла во время действует военного положения. Исключение — временно оккупированные территории и территории, где ведутся активные боевые действия.