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В “Дія” появится сразу 5 новых услуг: анонс от Минцифры

24.06.2023
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Дія

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск сразу пяти новых услуг в приложении и на портале Дія. 

Уже в ближайшее время будут доступны следующие услуги: возмещение вкладов, растаможка авто, смена места жительства, перерегистрация транспортных средств и документы об образовании. Рассказываем подробнее о новых возможностях. 

В официальном сообщении Минцифры говорится, что сервис дополнят сразу пятью популярными сервисами. Это поможет забыть об очередях и минимизировать коррупционную составляющую. 

Поэтому уже в ближайшее время украинцы получат доступ к следующим услугам.

Возмещение вкладов

Эта услуга будет интересна вкладчикам банков-банкрутов. Вкладчики смогут подать соответствующее заявление онлайн. Эта услуга разрабатывается в сотрудничестве со специалистами Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 

Растаможка автомобилей

Вторая услуга — это растаможка авто. Сделать это можно будет в несколько кликов. Но есть и некоторые нюансы, сейчас команда Минцифры дорабатывает законопроект после чего его должна согласовать Верховная Рада Украины. 

Изменение места жительства

Не менее важной новинкой станет изменение место жительства в автоматическом режиме. Это будет происходить при изменении статуса в реестре. 

Перерегистрация автомобиля при покупке/продаже

В ближайшей перспективе продавец и покупатель получат возможность сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированной проверки Главным сервисным центром. Это можно будет сделать всего за несколько кликов и с помощью QR-кода. 

Документы об образовании

Теперь украинцы смогут воспользоваться аттестатами и дипломами при поступлении в высшие учебные заведения или при трудоустройстве. 

Также недавно стало известно, что в Дія можно будет закрыть ФЛП в несколько кликов. 

И еще, в ночь с 22 на 23 июня сервис Дія был временно недоступен. В это время в систему добавляли еще один дата-центр, это значительно улучшит скорость работы приложения и веб-портала.

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24.06.2023
1 хвилина на прочитання
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