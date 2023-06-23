В “Дія” появится сразу 5 новых услуг: анонс от Минцифры

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск сразу пяти новых услуг в приложении и на портале Дія.

Уже в ближайшее время будут доступны следующие услуги: возмещение вкладов, растаможка авто, смена места жительства, перерегистрация транспортных средств и документы об образовании. Рассказываем подробнее о новых возможностях.

В официальном сообщении Минцифры говорится, что сервис дополнят сразу пятью популярными сервисами. Это поможет забыть об очередях и минимизировать коррупционную составляющую.

Поэтому уже в ближайшее время украинцы получат доступ к следующим услугам.

Возмещение вкладов

Эта услуга будет интересна вкладчикам банков-банкрутов. Вкладчики смогут подать соответствующее заявление онлайн. Эта услуга разрабатывается в сотрудничестве со специалистами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Растаможка автомобилей

Вторая услуга — это растаможка авто. Сделать это можно будет в несколько кликов. Но есть и некоторые нюансы, сейчас команда Минцифры дорабатывает законопроект после чего его должна согласовать Верховная Рада Украины.

Изменение места жительства

Не менее важной новинкой станет изменение место жительства в автоматическом режиме. Это будет происходить при изменении статуса в реестре.

Перерегистрация автомобиля при покупке/продаже

В ближайшей перспективе продавец и покупатель получат возможность сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированной проверки Главным сервисным центром. Это можно будет сделать всего за несколько кликов и с помощью QR-кода.

Документы об образовании

Теперь украинцы смогут воспользоваться аттестатами и дипломами при поступлении в высшие учебные заведения или при трудоустройстве.

Также недавно стало известно, что в Дія можно будет закрыть ФЛП в несколько кликов.

И еще, в ночь с 22 на 23 июня сервис Дія был временно недоступен. В это время в систему добавляли еще один дата-центр, это значительно улучшит скорость работы приложения и веб-портала.