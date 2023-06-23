Як платити за електроенергію вдвічі менше: експерти дали цінні рекомендації

Вартість електроенергії в Україні зросла, і продовжуватиме зростати. Наразі середньостатистична сім”я буде платити щомісяця на 300-400 гривень більше. Взимку ці показники звісно ж ще більше зростуть. Також, це не фінальне підвищення тарифів. Зростання вирішили зробити поступовим, щоб не сильно обтяжувати гаманці населення. У зв’язку з цим, дуже багато українців задумались над економією. Ті в кого є така можливість переходять на альтернативні джерела енергії, наприклад, сонячні батареї. Але це недешеве задоволення, доступне далеко не всім. Більш реалістичний спосіб зменшити цифри у платіжках — купити двозонний лічильник.
Як економити з допомогою двозонного лічильника?
Цей пристрій коштує близько трьох тисяч гривень і дозволяє добряче зменшити суми в платіжках. Щоб підключити його потрібно звернутися до свого постачальника електроенергії. За допомогою двозонного лічильника можна з 23:00 до 07:00 користуватися електроенергією за тарифом 1,32 грн за 1 кВт. Вдень тариф стандартний. Тобто щоб зекономити, можна вночі вмикати посудомийку, пральну машинку та інші енергозатратні прилади.
Як ще можна зекономити?
Щоб зекономити на електроенергії потрібно дотримуватись нескладних рекомендацій.
- Вибирайте техніку класу А. Наприклад, холодильники з таким маркуванням споживають на 30-50% електроенергії менше ніж звичайні.
- Замініть всі лампочки на енергоефективні. Донедавна в Україні це можна було зробити безкоштовно віддавши взамін свої старі лампочки. Особливо це доречно для багатоквартирних будинків де освітлення є ще у під’їздах, на сходових клітках тощо.
- Не залишайте нічого у розетках. Зарядні пристрої, комп’ютери в режимі сну тощо. Все це хоч і в незначних кількостях, але все ж споживає енергію.
“Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. Наприклад, холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, колонки або бойлера, батареї та прямих сонячних променів, а сучасні пристрої для приготування їжі, наприклад мультиварки, дозволяють готувати 2-3 страви одночасно, що зберігає як газ, так і електроенергію“, – пише на сайті Держагентства.
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