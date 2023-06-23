Як платити за електроенергію вдвічі менше: експерти дали цінні рекомендації

Вартість електроенергії в Україні зросла, і продовжуватиме зростати. Наразі середньостатистична сім”я буде платити щомісяця на 300-400 гривень більше. Взимку ці показники звісно ж ще більше зростуть. Також, це не фінальне підвищення тарифів. Зростання вирішили зробити поступовим, щоб не сильно обтяжувати гаманці населення. У зв’язку з цим, дуже багато українців задумались над економією. Ті в кого є така можливість переходять на альтернативні джерела енергії, наприклад, сонячні батареї. Але це недешеве задоволення, доступне далеко не всім. Більш реалістичний спосіб зменшити цифри у платіжках — купити двозонний лічильник.

Як економити з допомогою двозонного лічильника?

Цей пристрій коштує близько трьох тисяч гривень і дозволяє добряче зменшити суми в платіжках. Щоб підключити його потрібно звернутися до свого постачальника електроенергії. За допомогою двозонного лічильника можна з 23:00 до 07:00 користуватися електроенергією за тарифом 1,32 грн за 1 кВт. Вдень тариф стандартний. Тобто щоб зекономити, можна вночі вмикати посудомийку, пральну машинку та інші енергозатратні прилади.

Як ще можна зекономити?

Щоб зекономити на електроенергії потрібно дотримуватись нескладних рекомендацій.

Вибирайте техніку класу А. Наприклад, холодильники з таким маркуванням споживають на 30-50% електроенергії менше ніж звичайні. Замініть всі лампочки на енергоефективні. Донедавна в Україні це можна було зробити безкоштовно віддавши взамін свої старі лампочки. Особливо це доречно для багатоквартирних будинків де освітлення є ще у під’їздах, на сходових клітках тощо. Не залишайте нічого у розетках. Зарядні пристрої, комп’ютери в режимі сну тощо. Все це хоч і в незначних кількостях, але все ж споживає енергію.

“Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. Наприклад, холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, колонки або бойлера, батареї та прямих сонячних променів, а сучасні пристрої для приготування їжі, наприклад мультиварки, дозволяють готувати 2-3 страви одночасно, що зберігає як газ, так і електроенергію“, – пише на сайті Держагентства.