Украинцам предлагают работу с зарплатой 40 000 гривен без опыта: названы требования

Украинским работникам без опыта работы предлагают заработную плату от 45 000 грн. Для такого уровня оплаты нужны специальные навыки, например, знание иностранных языков.

Эту информацию предоставляет популярный кадровый портал. Оператору с владением английским языком предлагают заработную плату до 45 000 грн.

Новичку таксисту предлагают 20-30 тыс. грн в месяц. Водитель может получать до 75% от заказа, работодатель предоставляет автомобиль. Условия для соискателя:

водительский стаж от трех лет;

вежливость.

Компания гарантирует своевременное начисление заработной платы и дополнительные выплаты.

Консультант по финансовому регулированию. В Украине микрофинансовые организации (предоставляющие микрокредиты) предлагают работу консультантам без опыта работы. Среди обязанностей: консультирование клиентов по отсрочке, продление договора и заключение индивидуальных соглашений. Общий размер заработной платы, которую обещают работнику, составляет от 18 000 до 35 000 грн.

Администратор соцсетей без опыта работы может зарабатывать от 20 000 до 40 000 грн в месяц. Обязательное условие – опыт общения, умение быстро решать проблемы. Требования к соискателям: ответственность, способность работать в команде.

В целом рынок Украины постепенно восстанавливается после шока первых месяцев войны. Сейчас количество вакансий вышло примерно на довоенный уровень А это еще раз доказывает, что украинцы готовы работать несмотря на все испытания и вызовы, которые приготовила сначала пандемия коронавируса, а затем полномасштабное вторжение российских оккупантов.

В то же время средняя заработная плата в Украине выросла с 14 тысяч гривен до 15,6 тысячи гривен в месяц. Однако радоваться пока рано. Уже в июле в Украине могут существенно вырасти цены на продукты и товары первой необходимости. Дело в том, что с июля в Украине вернут довоенные акцизы на топливо и повысят НДС до довоенных 20%, вместо 7%, которые действуют сейчас. Также вырастет стоимость электроэнергии для предпринимателей, ранее с 1 июня выросла стоимость электроэнергии для населения до 2,64 гривны за кВт-ч.