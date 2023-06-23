Українцям пропонують роботу з зарплатою 40 000 гривень без досвіду: названо вимоги

Українським працівникам без досвіду роботи пропонують заробітну плату від 45 000 грн. Для такого рівня оплати потрібні спеціальні навички, наприклад, знання іноземних мов.

Цю інформацію надає популярний кадровий портал. Оператору з володінням англійською мовою пропонують заробітну плату до 45 000 грн.

Новачкові таксисту пропонують 20-30 тис. грн в місяць. Водій може отримувати до 75% від замовлення, роботодавець надає автомобіль. Умови для претендента:

водійський стаж від трьох років;

ввічливість.

Компанія гарантує своєчасне нарахування заробітної плати та додаткові виплати.

Консультант з фінансового регулювання. В Україні мікрофінансові організації (що надають мікрокредити) пропонують роботу консультантам без досвіду роботи. Серед обов’язків: консультування клієнтів щодо відстрочки, продовження договору та укладання індивідуальних угод. Загальний розмір заробітної плати, яку обіцяють працівникові, становить від 18 000 до 35 000 грн.

Адміністратор соцмереж без досвіду роботи може заробляти від 20 000 до 40 000 грн в місяць. Обов’язкова умова – досвід спілкування, вміння швидко розв’язувати проблеми. Вимоги до претендентів: відповідальність, здатність працювати в команді.

Загалом ринок України поступово відновлюється після шоку перших місяців війни. Зараз кількість вакансій вийшла приблизно на довоєнний рівень А це ще раз доводить, що українці готові працювати попри всі випробування та виклики, які приготувала спочатку пандемія коронавірусу, а потім повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Водночас середня заробітна плата в Україні зросла з 14 тисяч гривень до 15,6 тисячі гривень на місяць. Однак радіти поки рано. Вже в липні в Україні можуть суттєво зрости ціни на продукти та товари першої необхідності. Річ у тім, що з липня в Україні повернуть довоєнні акцизи на пальне та підвищать ПДВ до довоєнних 20%, замість 7%, які діють зараз. Також зросте вартість електроенергії для підприємців, раніше з 1 червня зросла вартість електроенергії для населення до 2,64 гривні за кВт-год.