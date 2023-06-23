В кассе разводят руками: ПриватБанк начал выборочно принимать наличные у населения

В киевском отделении Приватбанка отказались обменивать доллары. При этом клиенту не предоставили ни письменных, ни устных объяснений, хотя об этом просили и кассира, и специалиста по обслуживанию, и директора отделения.

Украинцы продолжают массово жаловаться на отказ в обмене долларов в обменных пунктах и банках. Один из случаев произошел в отделении ПриватБанка в Киеве по улице Милославская 43. Жалобу обнародовал пользователь под ником Tetanus 19 июня на тематическом форуме Минфин.

Клиент банка рассказал, что в прошлом году без проблем поменял доллары в этом же отделении, а недавно возникла потребность пополнить счет, но кассир отказался принимать валюту.

Из 45 купюр 7 принимать отказались. При этом на них не было никаких повреждений или износа.

На просьбу предоставить письменное или хотя бы устное объяснение кассир отвечает отказом. Так же поступили специалист по обслуживанию клиентов Виктория Семененко и директор отделения Дмитрий Балабан. Обратившись на горячую линию удалось выяснить, что кассир самостоятельно принимает решение о том, принять валюту или отказать.

Поэтому остается непонятным, что происходит в “правовой” стране. Автор жалобы утверждает, что с таким отношением к правам людей даже те, кто не хотел выезжать из страны, может пересмотреть свое мнение. Кто же в таком случае будет работать и обеспечивать страну.

В тот же день в ПриватБанке ответили, что расстроены негативным опытом при обращении в отделение и пообещали разобраться в этой ситуации.

В комментариях другие пользователи советуют клиенту банка дождаться, когда заработают терминалы ПриватБанка и использовать непринятые купюры там.

Напомним, что на прошлой неделе в ПриватБанке сообщили, что терминалы снова начнут принимать доллары уже 22 июня. Принимать доллары терминалы прекратили 29 мая. Точные причины так и не назвали.