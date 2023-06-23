В касі розводять руками: ПриватБанк почав вибірково приймати готівку у населення

В київському відділенні Приватбанку відмовилися обмінювати долари. При цьому клієнту не надали ні письмових, ні усних пояснень, хоча про це просили і касира, і спеціаліста з обслуговування, і директора відділення.

Українці продовжують масово скаржитися на відмову в обміні доларів в обмінних пунктах та банках. Один із випадків відбувся в відділенні ПриватБанку в Киві по вулиці Милославська 43. Скаргу оприлюднив користувач під ніком Tetanus 19 червня на тематичному форумі Мінфін.

Клієнт банку розповів, що минулого року без проблем поміняв долари в цьому ж відділенні, а недавно виникла потреба поповнити рахунок, але касир відмовився приймати валюту.

З 45 купюр 7 приймати відмовилися. При цьому на них не було жодних пошкоджень чи зношення.

На прохання надати письмове чи хоча б усне пояснення касир відповідає відмовою. Так само вчинили спеціаліст з обслуговування клієнтів Вікторія Семененко та директор відділення Дмитро Балабан. Звернувшись на гарячу лінію вдалося з’ясувати, що касир самостійно приймає рішення про те, прийняти валюту чи відмовити.

Тож залишається незрозумілим, що відбувається в “правовій” країні. Автор скарги стверджує, що з таким ставленням до прав людей навіть ті, хто не хотів виїжджати з країни, може переглянути свою думку. Хто ж в такому разі буде працювати та забезпечувати країну.

В той же день в ПриватБанку відповіли, що засмучені негативним досвідом при зверненні в відділення та пообіцяли розібратися в цій ситуації.

В коментарях інші користувачі радять клієнту банку дочекатися, коли запрацюють термінали ПриватБанку та використати неприйняті купюри там.

Нагадаємо, що минулого тижня в ПриватБанку повідомили, що термінали знову почнуть приймати долари вже 22 червня. Приймати долари термінали припинили 29 травня. Точні причини так і не назвали.