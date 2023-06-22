Тариф со звездочкой: крупного мобильного оператора поймали на обмане абонентов

ЧАО “ВФ Украина” еще в 2021 году получило штраф за ложные данные в рекламе смартфонов и тарифных планов, которые вводили в заблуждение потребителей.

Именно поэтому Антимонопольный комитет Украины выиграл суд в деле о штрафе в размере в 1,76 миллиона гривен для частного акционерного общества ВФ Украина, которое предоставляет телекоммуникационные услуги и известно украинцам под брендом Vodafone. Верховный суд, заседание которого состоялось 7 июня, не удовлетворил кассационную жалобу компании и признал действительным решение антимонопольного комитета. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Еще в 2021 году комитет признал нарушением рекламу Vodafone со слоганом “Лови деньги и смартфон. Покупай акционный смартфон и получи 100 гривен на бонусный счет”, а также “”Покупай смартфон – получай до 1000 грн на 4G-интернет”, “Кэшбек до 1000 грн на связь ко всем смартфонам” и другими.

В антимонопольном комитете считают, что такая реклама вводила в заблуждение покупателей, ведь в ней распространялись ложные сведения о начислении абонентам скидки в виде денег, но по умолчанию отдельных фактов.

Например, мобильный оператор не сообщал о том, что будут автоматические отчисления бонусных средств на абонентскую плату или другие дополнительные услуги. Также абонентам не сказали о том, что они обязаны подключать только избранные тарифные планы и о запрете на переход на другой тарифный план.

Поэтому согласно сообщению Антимонопольного комитета Украины, такие действия компании могли существенно повлиять на намерение определенного круга лиц приобрести товары и услуги частного акционерного общества ВФ Украина. Соответственно, комитет признал такие действия нарушением действующего законодательства Украины и наложил на ответчика штраф в размере 1 760 749 гривен.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что антимонопольный комитет разрешил Vodafone приобрести долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Фринет”.