Тариф із зірочкою: великого мобільного оператора впіймали на обмані абонентів

ПрАТ “ВФ Україна” ще в 2021 році отримало штраф за неправдиві дані в рекламі смартфонів та тарифних планів, які вводили в оману споживачів.

Саме тому Антимонопольний комітет України виграв суд в справі про штраф у рощмірі 1,76 мільйона гривень для приватного акціонерного товариства ВФ Україна, яке надає телекомунікаційні послуги та відоме українцям під брендом Vodafone. Верховний суд, засідання якого відбулося 7 червня, не задовольнив касаційну скаргу компанії та визнав дійсним рішення антимонопольного комітету. Про це повідомили на сайті регулятора.

Ще в 2021 році комітет визнав порушенням рекламу Vodafone зі слоганом “Лови гроші і смартфон. Купуй акційний смартфон та отримай 100 гривень на бонусний рахунок”, а також “”Купуй смартфон – отримуй до 1000 грн на 4G-інтернет”, “Кешбек до 1000 грн на зв’язок до всіх смартфонів” та іншими.

В антимонопольному комітеті вважають, що така реклама вводила в оману покупців, адже в ній розповсюджувалися неправдиві відомості про нарахування абонентам знижки у вигляді грошей, але за замовчуванням окремих фактів.

Для прикладу, мобільний оператор не повідомляв про те, що будуть автоматичні відрахування бонусних коштів на абонентську плату чи інші додаткові послуги. Також абонентам не сказали про те, що вони зобов’язані підключати лише обрані тарифні плани та про заборону на перехід на інший тарифний план.

Тож відповідно до повідомлення Антимонопольного комітету України, такі дії компанії могли суттєво вплинути на намір певного кола осіб придбати товари та послуги приватного акціонерного товариства ВФ Україна. Відповідно, комітет визнав такі дії порушенням чинного законодавства України та наклав на відповідача штраф у розмірі 1 760 749 гривень.

Нагадаємо, що раніше повідомляли про те що антимонопольний комітет дозволив Vodafone придбати частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю “Фрінет”.